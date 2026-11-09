Messina. Lavori urgenti per una perdita, domani stop all’erogazione dal serbatoio Montesanto 2

L'intervento verrà realizzato a partire dalle ore 10. Ecco le zone interessate dallo stop all'erogazione idrica
MESSINA – Al fine di consentire la riparazione in sicurezza di una perdita riscontrata nella rete idrica, in via Fazzino, Amam ha programmato con urgenza per domani martedì 10 novembre il fermo dei pompaggi al servizio degli impianti del serbatoio Montesanto 2.
Le zone interessate
L’intervento verrà realizzato a partire dalle ore 10:00, con una durata stimata in circa 4 ore. Durante l’esecuzione dei lavori lo stop dell’erogazione in rete interesserà le seguenti aree:
• Camaro San Paolo
• Camaro San Luigi
• Bisconte
• Via Catara Lettieri
• Salita Montesanto
• Zona Nord (da viale Giostra a Mortelle, villaggi collinari e rivieraschi)