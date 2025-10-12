Martina Rando, una giovane poliziotta con Messina nel cuore FOTO

Al centro della rubrica fotografica "Visti da lontano" una 24enne messinese che vive a Torino

VISTI DA LONTANO – Tra ricordi, nostalgia e nuovi inizi, il suo legame con la città resta indissolubile. Martina Rando ha solo 24 anni, e per lei Messina è ancora un presente vivo, nonostante il lavoro l’abbia portata lontano. Dopo aver frequentato il Liceo Seguenza e superato il concorso in Polizia, la sua vita è cambiata in fretta: da tre anni vive a Torino, dove è stata assegnata, e dove condivide il quotidiano con il suo compagno Gabriele, anche lui messinese e poliziotto della Stradale, un “gigante buono” che le è sempre accanto.

La sua famiglia è rimasta a Messina, e lì Martina torna spesso, soprattutto per le vacanze, per ritrovare gli affetti e i sapori di casa.

Tra i ricordi più vividi ci sono le gite in barca con il padre sullo Stretto, fino a spingersi sotto la rocca di Scilla: immagini di un tempo felice che ancora la accompagnano. Legatissima ai suoi cari, confessa di avere spesso nostalgia del cibo della sua città, in particolare della pasta al forno, la sua passione, che oggi Gabriele cucina per lei portando un po’ di Messina fino nel Nord.

Martina Rando, foto di Rosario Lucà

Come molti giovani messinesi della sua generazione, anche Martina ha vissuto intensamente la movida del centro: Piazza Duomo, Piazza Antonello, i luoghi che facevano da cornice agli anni del liceo.

Durante il nostro incontro, inizialmente la sua timidezza è apparsa come un guscio impenetrabile: mi sembrava quasi che preferisse lasciare parlare Gabriele al suo posto, continuava a ripetere di non sentirsi fotogenica. Ma poco a poco, scatto dopo scatto, quel guscio si è incrinato. È bastato un sorriso, un ricordo, un frammento di vita raccontata perché Martina si aprisse e mostrasse la sua freschezza, la sua luce.

Fotografarla e ascoltarla mi ha riportato indietro ai miei stessi ricordi di gioventù: bastavano due amici, il mare e il tempo che sembrava infinito.

E così Martina mi è apparsa come una vongola: dietro il guscio duro e chiuso, custodisce il frutto tenero e prezioso del mare, un’anima giovane che porta Messina sempre con sé.

Foto e testo di Rosario Lucà

Rosario Lucà , nato a Messina 63 anni fa, vive a Torino da oltre trent’anni, dove lavora come ingegnere. La fotografia lo accompagna fin da ragazzo e con il progetto “Lucas Art” ha trasformato questa passione in un percorso artistico. Predilige il bianco e nero e si dedica soprattutto alla fotografia di strada e al ritratto, cercando nei suoi scatti l’autenticità: frammenti, sguardi e atmosfere capaci di raccontare storie che vanno oltre l’immagine.

