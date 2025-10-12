 Martina Rando, una giovane poliziotta con Messina nel cuore FOTO

Martina Rando, una giovane poliziotta con Messina nel cuore FOTO

Autore Esterno

Martina Rando, una giovane poliziotta con Messina nel cuore FOTO

domenica 12 Ottobre 2025 - 11:09

Al centro della rubrica fotografica "Visti da lontano" una 24enne messinese che vive a Torino

VISTI DA LONTANO – Tra ricordi, nostalgia e nuovi inizi, il suo legame con la città resta indissolubile. Martina Rando ha solo 24 anni, e per lei Messina è ancora un presente vivo, nonostante il lavoro l’abbia portata lontano. Dopo aver frequentato il Liceo Seguenza e superato il concorso in Polizia, la sua vita è cambiata in fretta: da tre anni vive a Torino, dove è stata assegnata, e dove condivide il quotidiano con il suo compagno Gabriele, anche lui messinese e poliziotto della Stradale, un “gigante buono” che le è sempre accanto.

Martina Rando, foto di Rosario Lucà
Martina Rando, foto di Rosario Lucà
Martina Rando, foto di Rosario Lucà

La sua famiglia è rimasta a Messina, e lì Martina torna spesso, soprattutto per le vacanze, per ritrovare gli affetti e i sapori di casa.

Tra i ricordi più vividi ci sono le gite in barca con il padre sullo Stretto, fino a spingersi sotto la rocca di Scilla: immagini di un tempo felice che ancora la accompagnano. Legatissima ai suoi cari, confessa di avere spesso nostalgia del cibo della sua città, in particolare della pasta al forno, la sua passione, che oggi Gabriele cucina per lei portando un po’ di Messina fino nel Nord.

Martina Rando, foto di Rosario Lucà
Martina Rando, foto di Rosario Lucà
Martina Rando, foto di Rosario Lucà

Come molti giovani messinesi della sua generazione, anche Martina ha vissuto intensamente la movida del centro: Piazza Duomo, Piazza Antonello, i luoghi che facevano da cornice agli anni del liceo.

Piazza Duomo. Foto di Rosario Lucà

Durante il nostro incontro, inizialmente la sua timidezza è apparsa come un guscio impenetrabile: mi sembrava quasi che preferisse lasciare parlare Gabriele al suo posto, continuava a ripetere di non sentirsi fotogenica. Ma poco a poco, scatto dopo scatto, quel guscio si è incrinato. È bastato un sorriso, un ricordo, un frammento di vita raccontata perché Martina si aprisse e mostrasse la sua freschezza, la sua luce.

Fotografarla e ascoltarla mi ha riportato indietro ai miei stessi ricordi di gioventù: bastavano due amici, il mare e il tempo che sembrava infinito.

E così Martina mi è apparsa come una vongola: dietro il guscio duro e chiuso, custodisce il frutto tenero e prezioso del mare, un’anima giovane che porta Messina sempre con sé.

Foto e testo di Rosario Lucà

Rosario Lucà , nato a Messina 63 anni fa, vive a Torino da oltre trent’anni, dove lavora come ingegnere. La fotografia lo accompagna fin da ragazzo e con il progetto “Lucas Art” ha trasformato questa passione in un percorso artistico. Predilige il bianco e nero e si dedica soprattutto alla fotografia di strada e al ritratto, cercando nei suoi scatti l’autenticità: frammenti, sguardi e atmosfere capaci di raccontare storie che vanno oltre l’immagine.

Articoli correlati

Un commento

  1. salvatore 12 Ottobre 2025 11:18

    Vivere lontano da casa è un’esperienza che si svolge in due fasi distinte.L’impatto è traumatico,insopportabile.Nè vale ad addolcirlo qualche discesa.Poi,lentamente,si fa l’abitudine,specie se conosci o vivi con la tua stessa gente.Ma la testa resta sempre lì,da dove sei partita.Conosco queste sensazioni.Dovessi dare un consiglio direi di essere forti.Come il rischio di doverci tornare.

    0
    0
    Rispondi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

La vittoria politica della Flotilla e le piazze contro il genocidio
Ricomincia la Scuoletta: gli ospiti di Casa Serena tornano sui banchi VIDEO
A18 Messina-Catania, da lunedì chiusura della corsia di sorpasso tra Giarre e Acireale
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED