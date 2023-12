Massa San Nicola è diventato il villaggio di Babbo Natale - Tempostretto

Non più borgo fantasma. Oggi e domani si anima dalle 17 alle 22

MESSINA – Non più borgo fantasma. Natale a Messina è anche il villaggio di Massa San Nicola. L’idea del parroco dei villaggi collinari, padre Giuseppe Giunti, si è concretizzata. Il villaggio di Babbo Natale è stato inaugurato oggi e si può visitare anche domani, gratuitamente, dalle 17 alle 22. Inserita nel cartellone predisposto dal Comune di Messina, l’iniziativa si deve anche al supporto nei servizi da parte della VI Municipalità, con presidente Francesco Pagano.

“È una buona occasione per visitare un villaggio sconosciuto a molti cittadini“, ha spiegato il giovane parroco. L’iniziativa ha proprio l’intento di far rivivere questo luogo dimenticato ed è stato anche un modo per vedere gli abitanti dei villaggi vicini ricominciare a frequentarlo e portarci le nuove generazioni.

Ci sono gli elfi, la cassetta postale, la casa di Babbo Natale, una grande slitta e tanta animazione. Previste pure le attività per i più piccoli. Gli allestimenti e le luci rimarranno fino al 6 gennaio.

