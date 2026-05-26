 Matilde Siracusano, il post dopo la sconfitta: "Impariamo dagli errori commessi per costruire alternativa credibile"

Matilde Siracusano, il post dopo la sconfitta: “Impariamo dagli errori commessi per costruire alternativa credibile”

Giuseppe Fontana

Matilde Siracusano, il post dopo la sconfitta: “Impariamo dagli errori commessi per costruire alternativa credibile”

martedì 26 Maggio 2026 - 16:00

E Scurria in risposta scrive: "Forza Italia, come merita, sarà rappresentata in Consiglio comunale"

MESSINA – A quasi 24 ore dalla chiusura delle urne e con il risultato elettorale ormai ben chiaro, la sottosegretaria messinese Matilde Siracusano ha rotto il silenzio su Facebook. Lei, che è stata al fianco di Marcello Scurria per tutta la campagna elettorale, guidandolo anche tra gli uffici dei ministri a Roma e accogliendoli a Messina, non poteva non parlare dopo la debacle del centrodestra, arrivato secondo ma a netta distanza da Federico Basile e Sud chiama Nord. Lo ha fatto oggi, martedì 26 maggio, mentre a caldo ieri, durante lo spoglio, aveva esultato per la vittoria del centrodestra a Reggio Calabria. Lì il nuovo sindaco è Francesco Cannizzaro.

Matilde Siracusano: “Ripartire imparando dagli errori”

Siracusano ha scritto: “Ho sempre pensato che in politica contino soprattutto il coraggio e la forza di combattere battaglie difficili, anche quando altri preferiscono defilarsi o arrendersi ancora prima di iniziare. Per questo ho sostenuto con convinzione la candidatura di Marcello Scurria, perché ritengo fosse la scelta migliore per Messina. Il risultato elettorale non ci ha premiato, ma non cambia il senso della battaglia che abbiamo fatto né il lavoro che continueremo a portare avanti per questa città. Complimenti agli eletti e grazie a tutti i militanti ed i candidati del centrodestra che si sono spesi con impegno e senza condizioni. Si riparte imparando dagli errori commessi per costruire un progetto forte ed un’alternativa credibile”.

In risposta alla sottosegretaria, decine di commenti e reaction. Tra questi, anche quello dello stesso Marcello Scurria, che si appresta a diventare consigliere comunale in virtù della regola del “miglior perdente”. E infatti ha scritto: “Forza Italia, come merita, sarà rappresentata in Consiglio comunale”. Con la lista di FI ben al di sotto del 5% e che quindi non avrà alcun seggio, si presume che quindi lo stesso Scurria sceglierà di rappresentare il partito.

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