Matteo Artemisia vince in casa al Circoletto dei Laghi il torneo Under 14

Il giovane tennista nelle fasi finali del torneo ha rimontato un set di svantaggio vincendo poi al terzo set

MESSINA – Bel successo per Matteo Artemisia, tennista messinese tesserato con il Circoletto dei Laghi che ha vinto il torneo di categoria Under 14 che si è disputato al circolo di viale Margi. Il torneo ha visti impegnati a Messina gli atleti durante tutta la settimana scorsa dal 28 luglio al 4 agosto. Artemisia ha rispettato il pronostico della vigilia essendo il giocatore con una delle classifiche più alte e testa di serie numero 1. Per lui la vittoria in finale è arrivata in rimonta contro l’agrigentino Mattia Carmelo Guicciardo col punteggio di 4-6 7-5 6-3, prima dell’atto conclusivo aveva dovuto piegare, ancora una volta rimontando al terzo set il compagno dello stesso circolo Tancredi Messina col punteggio di 2-6 6-2 6-2.