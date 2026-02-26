“Cantieri Pnrr bloccati”, studenti dell’Archimede in piazza contro la paralisi

Sit-in domattina davanti al Municipio da parte degli studenti del liceo. "Un problema strutturale che riguarda molte scuole di Messina"

MESSINA – “Cantieri incompiuti e lavori Pnrr bloccati”. Manifestazione domattina del liceo “Archimede” a Messina: il sit-in è in programma davanti al Municipio, alle 9.30, in Piazza Unione Europea.

Si legge in una nota: “Le nostre scuole sono ferme. I lavori Pnrr sono bloccati, i cantieri incompiuti, le promesse rimaste tali. Gli studenti del liceo Archimede studiano ogni giorno in aule non climatizzate, in strutture decadenti, mentre le istituzioni restano paralizzate. Questa non è più una situazione tollerabile. Non è un disagio temporaneo, è un problema strutturale che riguarda molte scuole di Messina e migliaia di studenti. Chiediamo una sola cosa: la conclusione dei lavori. Senza quella, il futuro delle nostre scuole è a rischio e resterà bloccato in cantieri infiniti. Per questo scendiamo in piazza. Perché studiare in condizioni dignitose non è un privilegio, è un diritto”.

La manifestazione di dicembre

Nel mese di dicembre gli studenti avevano sollevato il problema in una manifestazione davanti alla scuola, sollecitando un intervento del sindaco metropolitano Federico Basile. Al megafono i rappresentanti degli studenti avevano denunciato i “ritardi nei lavori Pnrr. Siamo un anno e nove mesi indietro. E i fondi, se i lavori non si concluderanno nel 2026, sono a rischio. La palla passerà alla Città metropolitana di Messina e temiamo di finire in un istituto satellite”.

Ora la nuova iniziativa in attesa che si faccia chiarezza sui ritardi.

