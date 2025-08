Matteo Salvini a Messina mercoledì “nel giorno del sì al Ponte”

Il ministro parteciperà al direttivo regionale della Lega alcune ore dopo l'annunciata "approvazione del progetto definitivo da parte del Cipess"

MESSINA – “Mercoledì 6 agosto, a poche ore dal via libera del Cipess al progetto definitivo del Ponte sullo Stretto, Matteo Salvini parteciperà a Messina al direttivo regionale della Lega. lI ministro delle Infrastrutture e Trasporti e vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini incontrerà la stampa” . “Alle 12.30 il sì del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile” e poi intorno alle 19 il leader leghista sarà a Messina, insomma, comunica la Lega di Messina.

“Da quando si è insediato al Mit – afferma il Nino Germanà, senatore e segretario regionale delle Lega – Matteo Salvini si è impegnato per raggiungere un traguardo che tutti ritenevano impossibile: la riapertura dei cantieri del Ponte sullo Stretto, chiusi da Monti nel 2012. Un ministro del Nord che ha fatto per il Meridione più di qualunque altro omologo del Sud e mercoledì, al direttivo regionale straordinario, celebreremo proprio la capacità del nostro partito di raccogliere le istanze della gente e trasformarle in realtà. Grazie a Matteo Salvini – conclude Germanà- e grazie ai dirigenti e ai militanti del nostro partito, ogni giorno più numerosi, che si impegnano per ottenere risultati concreti. Un’altra grande vittoria della Lega, quella del Ponte sullo Stretto, un’altra grande vittoria per tutti”.

Nuovo reclamo delle associazioni ambientaliste all’Ue

Nel frattempo, le associazioni ambientaliste Greenpeace, Legambiente, Lipu e Wwf hanno presentato oggi un nuovo reclamo all’Unione europea a integrazione di quello già inviato il 27 marzo di quest’anno: “La grande opera non rispetta le condizioni previste dalla procedura speciale comunitaria”. E insistono sull’impatto ambientale del ponte.

