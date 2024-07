Mazzarrà Sant’Andrea, Calderone al ministro: “Gravi danni ambientali per il rogo”

Il deputato ha chiesto un intervento al ministero dell'Ambiente, che ha risposto positivamente: "Bisogna tutelare la salute pubblica"

MAZZARRA’ – Il deputato barcellonese di Forza Italia Tommaso Calderone è intervenuto sul rogo dello scorso giugno all’ex discarica di Mazzarrà Sant’Andrea. Il deputato ha spiegato di aver incontrato il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, e di avergli parlato del disastro ambientale causato dall’incendio.

Calderone in una nota ha spiegato di aver “rappresentato il disastro ambientale causato dall’incendio avvenuto nella ex discarica che ha visto coinvolto il comprensorio in provincia di Messina, compresi i comuni di Furnari e Terme Vigliatore. Il ministro Pichetto, che ringrazio per il suo interessamento, ha assicurato una sua immediata valutazione per l’adozione di ogni iniziativa utile a eliminare i danni causati dall’incendio. Come rappresentante del territorio farò tutto quanto è in mio potere affinché venga tutelata la salute pubblica dei cittadini del comprensorio”.