Mazzeo (Taormina) celebra S. Maria Goretti - Tempostretto

Giovedì 6 luglio processione e serata danzante

TAORMINA – Solenne celebrazione in onore di S. Maria Goretti, giovedì 6 luglio, nell’omonima parrocchia di Mazzeo, frazione a mare di Taormina. Alla Santa Messa in programma alle 19 seguirà la processione per le vie di Mazzeo. I festeggiamenti si concluderanno con una serata danzante ed un sorteggio. Domani, mercoledì 5, vigilia della festa, la Santa Messa delle 19 sarà caratterizzata dall’unzione degli infermi. Al termine, benedizione delle spighe dolci di S. Maria Goretti in pastafrolla.