Mcl Messina si prepara al congresso - Tempostretto

Il 25 novembre i 150 delegati si troveranno al Palacultura di Messina

Lavoro, passione e responsabilità sono i temi scelti dal Movimento Cristiani Lavoratori per il quindicesimo congresso provinciale, in programma sabato 25 novembre alle 9,30 al Palazzo della cultura Antonello da Messina. Una nuova semina per ricucire il Paese” il tema dell’incontro che vedrà arrivare a Messina 150 delegati in rappresentanza dei 27 circoli e dei 20 nuclei presenti nella provincia peloritana. “Lavoro e Salute, un diritto anche a Messina” sarà il binomio attorno al quale si svilupperanno gli interventi e si confronteranno i rappresentati locali del Mcl.

“Il diritto al lavoro e il diritto alla salute sono i due aspetti che crediamo rappresentino oggi il cuore dell’“Emergenza Messina” afferma il presidente provinciale del Mcl Fortunato Romano. Spazio troveranno anche altri argomenti come il Ponte sullo Stretto, la Sanità, e l’attuale situazione degli Enti locali.

A conclusione dei lavori si svolgeranno le elezioni del Consiglio provinciale, del Collegio probiviri e Revisori e dei delegati al Congresso regionale e nazionale.