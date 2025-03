MEdoc. Torna la rassegna sui vini Faro, Mamertino e Malvasia

Presentata la terza edizione in programma il 22 e 23 marzo

E’ stata presentata a Palazzo Zanca la terza edizione di “MEdoc”. L’evento, patrocinato e supportato dall’Amministrazione comunale, è una rassegna enologica organizzata da Ais Sicilia sulle tre Doc del messinese (Faro, Mamertino e Malvasia delle Lipari), in programma sabato 22 e domenica 23 marzo presso la Camera di Commercio di Messina. Presenti, tra gli altri, all’incontro con la stampa, l’assessore Massimo Finocchiaro, il presidente della Camera di Commercio Ivo Blandina e il responsabile eventi di Ais Sicilia Gioele Micali, che ha illustrato l’intero programma della manifestazione.

L’assessore Finocchiaro ha ringraziato Ais Sicilia “per avere scelto ancora una volta Messina, sede ideale anche per iniziative finalizzate a valorizzare il settore enologico che vede protagonisti i vini della nostra terra. Un evento che evidenzia la qualità dei prodotti del nostro territorio legati alle tipicità delle tradizioni agroalimentari. Un’occasione propizia per esportare le nostre eccellenze e consolidare le attività che l’Amministrazione porta avanti per la crescita del brand Messina”.

Ecco il programma completo:

Sabato 22 Marzo

Ore 10.30 – 15.30

Commissione d’assaggio dei degustatori di AIS Sicilia per la terza edizione del concorso enologico MEdoc 2025 • Momento a porte chiuse solo per addetti ai lavori del panel di degustazione.

Ore 17.30 – Sala Consulta – Camera di Commercio di Messina

Dibattito “La viticoltura eroica a Messina: viaggio tra le colline peloritane della DOC Faro, della DOC Mamertino e dell’arcipelago delle isole Eolie”. Al talk presenzieranno i rappresentanti dei consorzi di tutela delle tre DOC messinesi, di AIS Italia, di AIS Sicilia, del CERVIM, Centro di Ricerca, Studi, Salvaguardia, Coordinamento e Valorizzazione per la Viticoltura Montana, e delle pubbliche autorità.

A seguire momento conviviale con degustazione.

Ore 20 – A tavola con Medoc

Ristorante La Corte dei Mari • Messina

Cena con le eccellenze enogastronomiche del Messinese.

Domenica 23 marzo

Ore 10.30 – SALA BORSA – CAMERA DI COMMERCIO DI MESSINA

Apertura al pubblico dei banchi d’assaggio delle aziende produttrici di Faro, Mamertino e Malvasia delle Lipari.

Ore 11 – SALA CONSULTA – CAMERA DI COMMERCIO DI MESSINA

Prima lezione

“La cerniera dello Stretto ed il bottone del Sud Italia” Blind tasting su due vitigni e due storie: l’Aglianico ed il Nocera delle aziende produttrici della DOC Mamertino.

Ore 14 – SALA CONSULTA – CAMERA DI COMMERCIO DI MESSINA

Seconda lezione

“Rossi d’a…mare. Faro e Conero, lo specchio di due mari”. Blind tasting tra differenti espressioni di Faro DOC ed i vini dell’areale del Conero.

Ore 17 – SALA CONSULTA – CAMERA DI COMMERCIO DI MESSINA

Terza lezione

“Malvasie d’Italia. Lipari e le altre vie della dolcezza”. Blind tasting tra 10 Malvasie dello stivale a confronto.

Ore 19 – SALA BORSA – CAMERA DI COMMERCIO DI MESSINA

Proclamazione dei vini premiati della terza edizione del concorso enologico “MEdoc” e consegna degli attestati ai produttori.

Buffet e degustazione delle eccellenze e dei prodotti tipici messinesi a cura dell’associazione Its Academy Albatros e Non Solo Cibus.

Ore 19.30 Saluti di ringraziamento e chiusura della manifestazione.