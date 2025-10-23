 Melito Porto Salvo. Sequestrati beni per circa un milione di euro ad un imprenditore

Melito Porto Salvo. Sequestrati beni per circa un milione di euro ad un imprenditore

Dario Rondinella

Melito Porto Salvo. Sequestrati beni per circa un milione di euro ad un imprenditore

Tag:

giovedì 23 Ottobre 2025 - 08:15

L'imprenditore era stato condannato nel 2019 per associazione mafiosa, essendo parte della cosca "Morabito Bruzzaniti Palamara"

MELITO PORTO SALVO – La Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha sequestrato beni per un valore di oltre 914 mila euro a un imprenditore della Locride, operante nel settore delle onoranze funebri. ​ ​ L’imprenditore era stato condannato nel 2019 per associazione mafiosa, essendo parte della cosca “Morabito Bruzzaniti Palamara”, con ruoli legati al recupero di armi, organizzazione di incontri mafiosi e gestione di rapporti con altre famiglie criminali. ​

Le indagini patrimoniali, condotte dalla Compagnia di Melito Porto Salvo in collaborazione con il S.C.I.C.O., hanno evidenziato una sproporzione tra il tenore di vita dell’imprenditore e i redditi dichiarati, portando alla proposta di sequestro. ​ Il Tribunale ha disposto il sequestro di 10 immobili, conti correnti, titoli finanziari e altre disponibilità per un valore complessivo di quasi 1 milione di euro. ​

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Messina Street Food Fest. Da Piazza Cairoli parte il viaggio fra sapori, profumi e solidarietà VIDEO
De Luca, la Giunta Basile e la tentazione “come vi ho creato vi distruggo”
A celebrare il Messina ci saranno anche mister Donadoni, Montolivo, Dida e l’ex Storari
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED