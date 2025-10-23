Melito Porto Salvo. Sequestrati beni per circa un milione di euro ad un imprenditore

L'imprenditore era stato condannato nel 2019 per associazione mafiosa, essendo parte della cosca "Morabito Bruzzaniti Palamara"
MELITO PORTO SALVO – La Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha sequestrato beni per un valore di oltre 914 mila euro a un imprenditore della Locride, operante nel settore delle onoranze funebri. L’imprenditore era stato condannato nel 2019 per associazione mafiosa, essendo parte della cosca “Morabito Bruzzaniti Palamara”, con ruoli legati al recupero di armi, organizzazione di incontri mafiosi e gestione di rapporti con altre famiglie criminali.
Le indagini patrimoniali, condotte dalla Compagnia di Melito Porto Salvo in collaborazione con il S.C.I.C.O., hanno evidenziato una sproporzione tra il tenore di vita dell’imprenditore e i redditi dichiarati, portando alla proposta di sequestro. Il Tribunale ha disposto il sequestro di 10 immobili, conti correnti, titoli finanziari e altre disponibilità per un valore complessivo di quasi 1 milione di euro.