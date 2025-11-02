 Meloni: "Dolore e rabbia per l'uccisione del 16enne nel Messinese"

Redazione

domenica 02 Novembre 2025 - 19:59

Così la presidente del Consiglio ha commentato l'omicidio di Giuseppe Di Dio a Capizzi. Nel frattempo, la comunità si prepara per una fiaccolata

“Un delitto assurdo e spietato. Giuseppe, 16 anni, ucciso per errore davanti a un bar nel Messinese. Dolore e rabbia per una vita innocente strappata alla sua famiglia. Mi auguro che la giustizia sia rapida e severa verso i responsabili di questo orrore. Il mio sentito cordoglio alla famiglia e alla comunità sconvolta da questa tragedia”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha commentato l’omicidio di Giuseppe Di Dio a Capizzi (fonte Ansa).

Nel frattempo, la comunità di Capizzi, con il sindaco Giuseppe Principato Trosso, si prepara a organizzare una fiaccolata, oltre al lutto cittadino.

