Memorial Altobelli, la giovane Sicilia del basket chiude al terzo posto

Il quadrangolare in ricordo del tecnico Giustino è stato vinto dalla rappresentativa Toscana che ha superato quella veneta in finale

In un’atmosfera di festa, con l’entusiasmo di tanti ragazzi che sanno di dover dare il massimo in una vetrina internazionale, al PalaCus di Catania si è assegnato il Memorial Giustino Altobelli. La Coppa è stata vinta dalla Toscana, squadra dalle potenzialità offensive notevoli, che si impone per 73–88 sul Veneto. Medaglia di bronzo per la Sicilia, che batte per 92-56 la Nazionale di Malta.

Per l’occasione è stata presente la famiglia Altobelli: la moglie Rosaria e la sorella Domenica hanno premiato i vincitori e testimoniato quanto fosse importante l’attività giovanile per coach Giustino, prematuramente scomparso, e a cui il comitato regionale ha voluto dedicare ampio spazio. Altobelli è stato il primo allenatore giovanile della presidente Cristina Correnti, oltre ad aver scritto pagine di storia del basket nazionale. Ogni giocatore ha ricevuto una medaglia e la maglia commemorativa del weekend, per portare nel cuore questo quadrangolare storico per l’attività giovanile regionale. Era presente anche Denis Marconato, dirigente della selezione veneta ed ex azzurro.

Le finali

Sicilia – Malta 92–56

Parziali: 28-13, 53-32 (25-19); 73-45 (20-13), 92-56 (19-11).

Finale 3º/4º posto – PalaCus di Catania, 14 settembre 2025, 9:00

Sicilia Under-15: Iacono Quarantino 9, Maccarrone 10, Salagubang © 8, La Cognata 6, Giorgianni 17, Angirello 4, Presti 8, Cappellano 3, Fiorito 2, Rosso 16, Schiavone 4, Falsone 5. RTT: Drigo. All. Monastero. Vice: Cangemi.

Malta Under-16: Said Hollier 20, Busuttil 3, Cauchi Carter 4, Farrugia, Portelli 2, Costa 2, Azzopardi, Manicaro 9, Micallef 9, Spiter, Lacin 7. All. Said. Vice: Xuereb.

Arbitri: Scarfò, Parisi A. e De Giorgio. Udc: Parisi V., La Noce, Casabianca, Emerilli.

Veneto – Toscana 73–88

Parziali: 19-28, 34-51 (15-23); 49-75 (15-24), 73-88 (24-13).

Finale – PalaCus di Catania, 14 settembre 2025, 11:30

Veneto Under-15: Porta 2, Meneguz Puliè 4, Piccoli 5, Pantano 7, Duscio 10, Caldieraro 10, Busa 8, Foltran 4, Fiore 6, Rizzano, Namasco 16, Boem 1. All. Paoli. Vice: Daniel.

Toscana Under-15: Stefanini 3, Gigli 14, Colò 13, Monticelli Levorato 4, Bargilli 9, Osticioli 16, Ceragioli 4, Bigi 9, Monnetti 4, Bargellini Yu, Parigi Bini 2, Savioli 10. RTT: Baggiani. All. Manetti.

Arbitri: Rubera, Parisi e Puglisi. Udc: Luppino, La Noce, Casabianca, Emerilli.

Le semifinali

Sicilia – Veneto 50–64

Parziali: 16-17, 26-33 (10-16), 37-50 (11-17), 50-64 (13-14).

PalaCus di Catania, 13 settembre 2025, 16:00

Sicilia: Schiavone, Maccarrone 7, La Cognata 2, Giorgianni 7, Cappellano 6, Fiorito 2, Angirello, Presti 2, Salagubang 15, Rosso 6, Falsone 3, Iacono Quarantino. All. Drigo. Vice: Monastero.

Veneto: Porta, Meneguz Pulìè, Piccoli 2, Pantano 2, Duscio 2, Caldieraro 20, Busa 15, Foltran 2, Fiore 10, Rizzato 5, Namasco 4, Boem 2. All. Daniel.

Arbitri: Parisi, De Giorgio e Puglisi. Udc: Pizzimento, Casabianca, Allegra, Luppino.

Malta – Toscana 71–111

Parziali: 24-36, 37-59 (13-23), 48-81 (11-22), 71-111 (23-30).

PalaCus di Catania, 13 settembre 2025, 19:00

Malta: Said Hollier 21, Busuttil 4, Cauchi Carter 6, Farrugia 7, Portelli 3, Costa 2, Azzopardi, Manicaro 12, Micallef 6, Spiter 6, Lacin 4. All. Said.

Toscana: Stefanini 9, Gigli 13, Colò 13, Monticelli Levorato 6, Bargilli 8, Osticioli 9, Ceragioli 11, Bigi 12, Monnetti 2, Bargellini Yu 8, Parigi Bini 8, Savioli 12. All. Manetti.

Arbitri: Scarfò, De Giorgio e Puglisi. Udc: Casabianca, Signorelli, Allegra.