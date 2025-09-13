Memorial “Sottile”, vince l’Orlandina ma buona Basket School Messina

Il quadrangolare al PalaMilone ha premiato la formazione di categoria superiore, Svincolati batte Barcellona per il terzo posto

MILAZZO – Due serate di buona pallacanestro al PalaMilone utili anche per ricordare Salvo Sottile. Il quadrangolare che vedeva coinvolte quattro società messinesi ha premiato alla fine l’Orlandina, formazione che disputa la Serie B nazionale. I paladini hanno superato per 72-63 Barcellona nella giornata di giovedì, mentre la Basket School Messina superava la Svincolati Milazzo per 85-72. Nella giornata di venerdì poi la finale terzo posto ha premiato i padroni di casa mamertini che hanno prevalso nel derby contro i longanesi per 93-78, mentre nella finale per il primo posto è stata lottata con l’Orlandina che ha prevalso sugli scolari di coach Sidoti per 82-79 con i peloritani che hanno rimontato uno svantaggio in doppia cifra e hanno anche avuto la palla della vittoria.

La cerimonia di premiazione è servita a ricordare, tramite le parole del presidente della Svincolati Riccardo Giambò, Salvo Sottile alla presenza della mamma Rita Alesci, presente al PalaMilone anche la presidente della Fip Sicilia Cristina Correnti. Premiato Gianmarco Bertetti dell’Orlandina come Mvp del torneo. La Basket School si gode invece Warden, top scorer della sfida contro Milazzo con 23 punti, e Chakir 15 punti contro l’Orlandina.