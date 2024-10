Mense scolastiche, nel Messinese 16 milioni per 16 Comuni

Per la realizzazione e messa in sicurezza 95 interventi in Sicilia

Realizzazione e messa in sicurezza delle mense scolastiche. Nella città metropolitana di Messina sono 16 i progetti finanziati per complessivi 16milioni 654mila euro con i fondi del bando nazionale Pnrr. In generale, sono previsti progetti in tutte le province: 22 a Catania, 14 a Palermo, 5 a Ragusa, 16 ad Agrigento, 7 a Siracusa, 16 a Messina, 11 ad Enna, 1 a Trapani e 3 a Caltanissetta, per un totale di 95 interventi.

Nel dettaglio ecco i Comuni che hanno sono stati ammessi a finanziamento:

Comune di San Fratello 702 000,00

Comune di Gaggi 384 000,00

Comune di Gaggi 480 000,00

Comune di Mazzarrà Sant’Andrea 500 000,00

Comune di San Marco d’Alunzio 302 400,00

Comune di Acquedolci 1 090 000,00

Comune di Roccalumera 205 000,00

Comune di Castroreale 130 000,00

Comune di Oliveri 504 000,00

Comune di Capri Leone 281. 100,00

Comune di Brolo 445.704,00

Comune di Capo d’Orlando 360.000,00

Comune di Terme Vigliatore 240.000,00

Comune di Condrò 95.000,00

Comune di Monforte San Giorgio 263.700,00

Comune di Giardini Naxos 672.071,73.

La soddisfazione di Germanà e Laccoto

Sottolinea il senatore Nino Germanà, commissario della Lega Sicilia: “In arrivo oltre 50 milioni per le scuole della Sicilia. Sono infatti stati assegnati i fondi del bando nazionale del Piano nazionale per la ripresa e resilienza da 515 milioni per la realizzazione e messa in sicurezza delle mense scolastiche. Con queste risorse sarà garantito un servizio fondamentale per i nostri ragazzi. Ringraziamo il ministro Valditara per aver messo a terra questi progetti, dimostrando l’attenzione per il Sud che caratterizza l’operato dell’esecutivo. Questa si chiama concretezza: dalle parole ai fatti”.

Da parte sua, il deputato regionale leghista Giuseppe Laccoto ringrazia il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara e il senatore Nino Germanà “per un risultato importante che testimonia l’interesse del governo per il Sud e la Sicilia. Questi fondi permetteranno di realizzare nuove mense e di migliorare quelle esistenti, garantendo ambienti più sicuri e adeguati alle esigenze degli studenti. La modernizzazione delle strutture è essenziale non solo per la qualità del servizio, ma anche per promuovere il benessere e la salute dei ragazzi, favorendo una crescita scolastica in condizioni ottimali”.