 Messina, discarica abusiva a Ganzirri

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Segnalazione WhatsApp

Messina, discarica abusiva a Ganzirri

lunedì 13 Luglio 2026 - 07:19

La segnalazione di una cittadina al 366.8726275

MESSINA –  Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Carissimi, confido nel vostro aiuto. È cominciato con una busta, circa 2 settimane fa. Vi mando la foto dello stato attuale. Ci troviamo a Ganzirri, in via Marina angolo via Lanciatore. Ovviamente non sono i residenti, non ce ne sarebbe motivo. Ormai la zona è frequentata molto in estate da persone che provengono da zone limitrofe e che di educazione ne hanno ben poca. Gli addetti alla spazzatura, d’altronde, passano dritto senza segnalare questo scempio. Spero tramite il vostro appello che cambi qualcosa. Grazie”.

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