Mercato di Giostra, la "promessa" di Giardina sulla viabilità: "Faremo il possibile" - Tempostretto

In IV Commissione, la consigliera D'Angelo parla del caos parcheggi che "si risolve solo togliendo il mercato da lì". Il commissario e l'assessore Finocchiaro rispondono

MESSINA – La IV Commissione consiliare torna a parlare di mercati. La presidente Rosaria Di Ciuccio ha convocato una nuova seduta invitando il commissario della Polizia municipale, Giovanni Giardina, e l’assessore alle Attività produttive Massimo Finocchiaro. Si è parlato soprattutto del mercato di Giostra, con le criticità legate alla posizione e alla viabilità tornate in auge grazie all’intervento della consigliera del gruppo misto Nicoletta D’Angelo.

D’Angelo: “Il problema si risolve solo togliendo il mercato”

“Il problema – ha dichiarato – è sempre presente, si ripresenta anche adesso: serve una alternativa alla zona di Giostra. Inconcepibile che ci siano le auto parcheggiate nella corsia centrale e i camion non passano per andare a imbarcarsi. Senza contare che lì accanto ci abitano molti concittadini che per rientrare a casa impiegano tantissimo, trovando anche i propri stalli occupati. Deve succedere prima qualcosa per prendere provvedimenti? Il problema si risolve solo togliendo da lì il mercato. Cosa si vuole fare?”

Giardina: “Posso impegnarmi per una pattuglia quando c’è il mercato”

La domanda viene raccolta dal commissario Giardina: “Purtroppo il mercato non ha un parcheggio per gli utenti. Quando posso mando una pattuglia ma capita di non avere risorse necessarie. Non è comunque una soluzione ottimale, servirebbe una presenza continua e un’area di sosta. Abbiamo però anche altri mercati, oltre al problema di viale Europa e via San Cosimo. Posso impegnarmi soltanto per una pattuglia quando c’è il mercato, farò di tutto”. Una promessa, quella del comandante, che potrebbe rappresentare quantomeno una soluzione tampone prima che la situazione venga totalmente risolta.

Finocchiaro: “Troveremo aree disponibili”

E non è semplice. L’assessore Finocchiaro ha spiegato: “Ci siamo spesso confrontati sul mercato di Giostra, su cosa potrebbe essere fatto, ma oggettivamente non ci sono aree disponibili. Le troveremo, perché è giusto fare il mercato senza togliere serenità ai cittadini”.

Articoli correlati