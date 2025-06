Mercato Vascone, Finocchiaro: “La polemica è inutile, coi lavori si riparte lunedì o martedì”

L'assessore in commissione con l'ingegnere Certo parla di un ritardo di appena 10 giorni: "Non è un'opera incompiuta. C'è chi ogni giorno esaspera il nulla"

MESSINA – Qual è la situazione attuale del mercato Vascone? Se lo sono chiesti in tanti in città, soprattutto chi frequenta abitualmente la struttura a Provinciale, e in molti hanno parlato di un’assenza di lavori preoccupante a quasi tre mesi dalla consegna dell’appalto alla ditta. A fare il punto e a rispondere alle polemiche è stato l’assessore Massimo Finocchiaro, intervenuto con l’ingegnere Pietro Certo durante l’ultima seduta della quarta commissione consiliare, presieduta da Sara Di Ciuccio.

L’assessore all’attacco: “L’amministrazione segue tutto”

Finocchiaro è partito subito all’attacco: “Sembra che questo mercato Vascone sia una incompiuta, ma l’appalto è stato consegnato all’impresa due mesi fa. Non lo abbiamo dato a mago Zurlì che doveva operare subito con la bacchetta. Ovviamente l’amministrazione segue con tutto ciò che è nelle sue possibilità gli appalti. Ma se nascono impedimenti o attività non previste e criticità ci sono rallentamenti. Quando questi non sono giustificati o giustificabili l’amministrazione chiede alla direzione lavori di diffidare l’impresa. Gli appalti hanno dati di inizio e fine lavori, questa data non è stata superata. I lavori sono stati consegnati e la ditta ha dato un subappalto lo smontaggio del tetto, per provvedere anche allo smaltimento. Una volta tolto quello hanno trovato un tappetino di materiale isolante che non era contemplato nella perizia iniziale. Quindi l’impresa ha preferito chiamare un’altra azienda per capire che materiale fosse e come smaltirlo senza altri costi. È uscito che si tratta di un normale materassino isolante”.

Dalla prossima settimana ripartono i lavori

“Ora – ha proseguito – credo che da lunedì o martedì si tornerà a fare i lavori per cui hanno avuto l’affidamento. Il fatto che qualcuno abbia l’ansia dei tempi? Ricordo a tutti che quando si deve fare un lavoro non è previsto un ristoro per tizio o uno per Caio. Non possiamo aprire un altro mercato perché ne stiamo sistemando uno. Ricordo che l’Asp aveva disposto la chiusura qualora non avessimo fatto i lavori. La nostra è stata una ipersensibilità nel trovare una locazione temporanea, non un altro mercato, per queste postazioni. Da qui a fare ogni giorno una polemica su attività, gente distrutta e padri di famiglia, che invece sono lì a lavorare, ne passa. Così cavalchiamo l’inutile proprio a loro danno. Non bisogna esasperare il nulla come sta facendo qualcuno, che sembra che si diverta. Se no se vogliamo facciamo un’altra scelta: ognuno a casa proprio e si rientra a fine lavori. Così si fa male a chi lavora o dovrebbe lavorare in serenità”.

Certo: “Non siamo preoccupati per i tempi”

L’ingegnere Certo ha poi spiegato: “L’appalto prevede interventi di manutenzione straordinaria sulla copertura, per l’80%. Poi ci sono da rifare i corridoi e porteremo un punto acqua con un contatore in ogni box. È previsto anche il rifacimento dei servizi igienici. Siamo arrivati a un compromesso dopo tanti incontri coi mercatali e abbiamo consegnato i lavori per 835mila euro circa netti. L’impresa nell’ambito dei tempi di appalto si organizza come meglio crede, solo dopo la scadenza scattano le penali. Il nostro problema resta tutelare l’attività dei mercatali. Siamo attentissimi a controllare. Quindi cos’è successo? Durante la rimozione della copertura è stato trovato questo materiale isolante che poteva potenzialmente essere pericoloso. Era giusto caratterizzarlo per capire di cos’era fatto. È stato riscontrato che non era pericoloso e poteva essere smaltito. Comunque rispetto ai tempi il ritardo è di circa 10 giorni. L’ordine della copertura è stato avviato, hanno concluso il subappalto per la posa della copertura stessa e ci è stato assicurato che il ritardo sarà recuperato. I tempi contrattuali ci porteranno a inizio ottobre di quest’anno. Non siamo affatto preoccupati”.