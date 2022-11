Mercato Zaera, "il parcheggio aprirà la prossima settimana" - Tempostretto

Lo annuncia l'assessore Mondello dopo l'ultima riunione di ieri. Imminente anche l'apertura del nodo Atm di via don Blasco

Previsione confermata. Lunedì, ai nostri microfoni, il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Salvatore Mondello, aveva annunciato che il parcheggio sotto il mercato Zaera avrebbe aperto entro dieci giorni. Tutto definito dopo l’ultima riunione di oggi.

“La prossima settimana verbalizzeremo la consegna ad Atm – spiega Mondello -. Abbiamo ottenuto la Scia antincendio e sono stati segnati gli stalli a terra. Mancano solo lavoretti sui tubi di scarico, non più di una giornata di lavoro”.

In contemporanea, giorno più giorno meno, potrebbe aprire anche il nodo Atm della via don Blasco. “La parte documentale è completata, sono state fatte tutte le verifiche necessarie e c’è anche il collaudo”.

Quindi la prossima settimana sarà quella buona per entrambe le opere? “Zaera al 100 % – risponde l’assessore -, via don Blasco speriamo anche, in caso contrario si tratterà di attendere solo qualche giorno in più”.