Messana attesa a Mazzarrone, scontro decisivo per l’accesso ai playoff

Fase decisiva per la squadra allenata da Giuseppe Cosimini

È giunta l’ora di rientrare dalla sosta del campionato di Eccellenza Sicilia e alla Messana mancano solo tre partite, di cui due in trasferta, prima della fine della stagione regolare. La prima tra queste, valevole per la ventottesima giornata, sarà la sfida tra le mura del Mazzarrone, che avrà inizio alle ore 15:00 di domenica. Nella settimana seguente il secondo scontro diretto di fila, quello casalingo contro l’Atletico Catania Viagrande, mentre invece l’ultimo atto si terrà sul campo del Giarre.

L’esito di ciascuno dei tre impegni sarà vitale per la qualificazione aritmetica ai playoff: una sola sconfitta rischia di rimandare la promozione in Serie D alla stagione successiva. Date le circostanze, per il fatto di dover centrare i propri obiettivi in tempi brevi, la squadra allenata da Giuseppe Cosimini vivrà inevitabilmente un periodo di maggiore pressione.

In compenso, durante tale pausa, gli uomini di Bisconte hanno potuto beneficiare di più tempo a disposizione per prepararsi alla gara imminente e, malgrado l’elevato coefficiente di difficoltà, il tecnico non manifesta alcuna preoccupazione, in quanto i suoi giocatori hanno risposto positivamente alle sessioni di allenamento: «I ragazzi si stanno allenando bene, ma la cosa che più mi soddisfa è il loro attaccamento e la loro voglia di fare, speriamo di fare una grande gara. Questa pausa era importante, dobbiamo considerare che la squadra è totalmente diversa da come l’avevo lasciata: ci sono stati nuovi innesti e tante recessioni, per cui avevo bisogno di capire questo nuovo gruppo e le ultime due settimane mi hanno aiutato parecchio. Hanno voglia di fare bene e sanno che queste saranno per noi come tre finali, perché abbiamo due scontri diretti e poi l’ultima partita contro il Giarre, che lotta per i playout. Sono fiducioso, perché vedo ogni giorno come si allenano i ragazzi e vogliamo portare avanti il nostro sogno iniziale di arrivare nelle prime posizioni.»

Proprio come la Messana stessa, anche il Mazzarrone può essere considerata la squadra rivelazione di questo girone B, dal momento che entrambe hanno la possibilità di raggiungere la quarta serie per la prima volta nella loro storia. Eppure, il precedente casalingo dell’andata, che lo scorso 6 dicembre aveva segnato l’inizio dell’operato di Antonio Venuto, fu scarno di azioni d’attacco e terminò a reti inviolate. Adesso tocca a Cosimini guidare la sua formazione contro quella del collega Ezio Raciti, noto per aver allenato il Messina in Serie C, salvandolo dalla retrocessione per due annate consecutive.

Da quando il milazzese è tornato sulla panchina peloritana, la Messana controlla nettamente meglio il possesso della sfera e riesce a disorientare più frequentemente i difensori avversari, come dimostrato soprattutto dal più recente 6-0 inflitto al Palazzolo. Dall’altra parte, dopo quello 0-0 anche la squadra della “città dell’uva” ha continuato a maturare, nonostante l’assenza del miglior marcatore Bruno Cosendey, trasferitosi alla Vigor Lamezia in Serie D.

Le due squadre esprimeranno entrambe un gioco di natura offensiva e, a detta di Cosimini, occorre prestare attenzione in particolare alle avanzate sulle fasce e alla capacità del Mazzarrone di individuare le giuste linee di passaggio, anche negli spazi più ridotti: «È normale che durante la gara ci possano essere dei momenti in cui soffriamo, ma ci stiamo preparando bene. Loro sono guidati da un allenatore carismatico e di esperienza e rispetto all’andata hanno cambiato qualche giocatore. Avevano Cosendey, ma Torres non è da meno. In casa hanno sempre fatto delle prestazioni importanti, non hanno perso quasi mai. Messana e Mazzarrone si somigliano molto per le ambizioni delle due società, tutti e due vogliamo arrivare ai playoff e raggiungere il miglior piazzamento possibile. A tre partite dalla fine è importante fare punti, dobbiamo cercare di lasciare il Mazzarrone dietro di noi, ma a prescindere da come finirà abbiamo fatto entrambi benissimo l’Eccellenza.»

(CONVOCATI E PROBABILE FORMAZIONE IN AGGIORNAMENTO)

Bonasera guarisce dall’infortunio, mentre invece Gazzè rientra dopo un turno di squalifica. Ancora fuori dalla lista dei convocati Gargiulo, Sciotto, Tricamo e Catalfamo.

Nuovamente aggregato in prima squadra l’attaccante classe 2009 Salvatore Lombardo, che ha fatto il suo esordio assoluto nella scorsa giornata contro il Palazzolo.

Come nella giornata precedente, il tecnico potrebbe schierare nuovamente il proprio undici titolare secondo un 3-4-3. A supportare il portiere Ferrara sarà, come di consueto, una linea difensiva a tre, che probabilmente verrà formata da Della Guardia, Rizzo e Giorgetti. Sulla linea mediana vanno verso la riconferma Pannitteri e Biondo, affiancati da Fragapane a sinistra e Bonasera a destra. In attacco pronto il tridente che vede Cannavò nel ruolo di punta centrale, con Genovese e Gueye come ali.

Riccardo Giacoppo