La Vardera: “Il figlioccio di De Luca è cresciuto e riempie le sale anche a Messina” INTERVISTA

Il leader di Controcorrente conferma la sua candidatura alla presidenza della Regione e prevede: "Russo al ballottaggio contro Basile"

MESSINA – Bagno di folla a Messina per Ismaele La Vardera, leader di “Controcorrente”, che presenta i candidati alle amministrative nella lista con il Movimento Cinquestelle.

La Vardera, come valuta la situazione cittadina?

“Controcorrente si sta spendendo a Messina assieme al M5S. La candidata del centrosinistra, Antonella Russo, fino a qualche settimana fa era data tra i perdenti. Ora, e lo stesso sondaggio che ho letto lo dimostra, è vicina al candidato del centrodestra Scurria. Subito dietro. Si configura una crescita della nostra candidata. E ho qualche dubbio sulla vittoria al primo turno di Basile perché ci sono tutte

le condizioni per andare al ballottaggio. E io questo lo dico senza tema di smentita”.

Ci crede, dunque…

“Noi stiamo facendo una campagna elettorale senza risparmiarci accanto al Movimento Cinquestelle, con il quale abbiamo condiviso questa scelta di fare la lista insieme. E che La Vardera venisse a Messina, e riempisse una sala, non era affatto scontato. Il tutto a dimostrazione del fatto che il movimento Controcorrente a Messina è assolutamente presente. E sarà centrale sia nelle elezioni comunali, sia alle regionali. Siamo pronti anche a esprimere i nostri deputati regionali nella nostra lista”.

Lei si candida come presidente della Regione, proponendosi per la coalizione di centrosinistra, ma Pd e M5S sembrano freddi su questo argomento…

” La mia candidatura resta in campo e non ho intenzione di fare passi indietro a meno che, nel centrosinistra, non venga proposto un nome irrinunciabile. Nome irrinunciabile che non vedo onestamente in questo momento. Noi siamo persone di buon senso. Tuttavia, ritengo che quest’onda, quella di Controcorrente, stia invadendo tutta la Sicilia. La mia candidatura resta in campo”.

Lei è pronto ancora per le primarie del centrosinistra?

“Ritengo che non ci siano più i tempi. Si voterà in ottobre per le regionali. Io le primarie le ho proposte a dicembre ma non mi ha ascoltato nessuno. La migliore soluzione è andare nei mercatini e vedere chi riscuote più consensi. Ci sono tutte le condizioni per fare un ottimo risultato e per vincere le elezioni regionali in Sicilia. Io ho messo a disposizione la mia candidatura per il campo largo e la confermo. Sia chiaro, è faticoso e complicato per me candidarmi alla presidenza della Regione ma ritengo che quest’onda non si possa fermare. Quell’effetto che prima era provocato dal Movimento Cinquestelle, nel 2017, e nel 2022 da Cateno De Luca, ora si è spostato su di me”.

Cateno De Luca la definisce un suo “figlioccio”…

“Io non ho mai rinnegato l’esperienza politica con lui e i consensi elettorali che abbiamo ottenuto. Ho rispetto per la sua figura e per quello che sta facendo. Adesso abbiamo percorsi differenti. Oggi si può dire che quel figlioccio è cresciuto ed è venuto nella sua Messina, riempiendo una sala da solo, senza un partito strutturato. Per me è una grande vittoria. Non abbiamo nemmeno un consigliere comunale”.









Articoli correlati