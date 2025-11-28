Messina. 1 milione e mezzo per progetti anti dissesto idrogeologico a Cumia e Acqualadrone

Sempre a Cumia e Acqualadrone, ma anche a Gesso e Scoppo, affidati lavori di disgaggio da 137mila euro

Messina ottiene il finanziamento di un progetto per la mitigazione del rischio idrogeologico e il miglioramento delle infrastrutture urbane. La somma è di 1 milione e mezzo di euro a valere sul Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027.

400mila euro vanno a Cumia Inferiore per un intervento specifico di mitigazione del dissesto geomorfologico ed idrogeologico presente in via Comunale.

614mila euro a Cumia Superiore per opere di urbanizzazione e messa in sicurezza della piazza.

486mila euro ad Acqualadrone per la riduzione delle criticità geomorfologiche esistenti su via del Corsaro.

Il ruolo del Comune come Organismo Intermedio

Il Comune di Messina, in quanto capoluogo della Città Metropolitana, è stato identificato come Organismo Intermedio (OI), deputato all’ammissione a finanziamento delle azioni che rientrano nella Priorità 2 del PN Metro Plus, denominata “Sostenibilità Ambientale“.

Affidati lavori di disgaggio

Sempre a Cumia (via Roccadura e via Cumia) e Acqualadrone (via del Corsaro) ma anche a Gesso (contrada Castello) e Scoppo (contrada Caprera) sono stati affidati lavori urgenti volti a mitigare il pericolo geomorfologico e il pregiudizio per la pubblica incolumità per una spesa complessiva di 137mila 593 euro.

Intervento per la pubblica incolumità

L’intervento si è reso necessario a causa dei “periodici e continui crolli di materiale sabbioso e lapideo” che interessano i versanti rocciosi adiacenti alle strade comunali, che coinvolgono la viabilità e mettono a rischio la sicurezza di infrastrutture e case, specialmente durante le avverse condizioni meteo.

Affidamento d’urgenza alla Consoltek S.r.l.s.

I lavori consistono nel disgaggio e rimozione dei massi instabili e della vegetazione arbustiva, al fine di garantire la fruibilità in sicurezza delle strade comunali e la continuità della circolazione.

Il Comune ha assegnato i lavori alla ditta Consoltek S.r.l.s. di Maniace (CT), sulla base della sua comprovata esperienza e dell’immediata disponibilità. L’importo contrattuale per l’affidatario ammonta a 86mila 840 euro (oltre Iva e oneri).