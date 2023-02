Messina. 110 ferrovieri si ritrovano, tra loro anche due macchinisti ultra 90enni FOTO - Tempostretto

Macchinisti, tecnici d’officina, collaboratori tecnici, tecnici amministrativi e tecnici viaggiante di nuovo insieme 20 anni dopo la pensione

110 ferrovieri, alcuni in servizio e la maggior parte in pensione da oltre vent’anni, si sono riuniti in una pizzeria di Galati Marina. Tra loro anche due anziani macchinisti, il 94enne Domenico Scimone e il 91enne Antonino Aricò.

Le maestranze del locale deposito locomotive e viaggiante erano rappresentate anche da altri Macchinisti, Tecnici d’officina, Collaboratori tecnici, Tecnici amministrativi e Tecnici Viaggiante.

L’incontro si è chiuso con la promessa di un arrivederci per consentire a quei colleghi che, per motivi di salute, non hanno potuto essere presenti a condividere la gioia di un così festoso momento.