Messina. 15enne picchiato nei luoghi della movida

Indagini della polizia su un'aggressione notturna nei pressi della chiesa dei Catalani. Potrebbero essere decisive le immagini della videosorveglianza

MESSINA – Un’aggressione avvenuta la scorsa notte nella zona della movida. Un quindicenne è stato aggredito alle spalle e picchiato vicino alla chiesa dei Catalani. Da qui la medicazione al pronto soccorso del “Piemonte” di Messina. Sul posto sono intevenuti gli agenti delle Volanti. Il ragazzo ha dichiarato di non essere in grado d’individuare il responsabile o i responsabili.

Ancora non è stata sporta denuncia. Potrebbero essere decisive le immagini della videosorveglianza.

Indagini a cura dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della polizia.