Messina, 20 seggi col premio di maggioranza. Ecco la divisione e i nomi degli eletti - Tempostretto

De Luca cita la Circolare n. 8485 del 18 maggio 2022 del dipartimento autonomie locali servizio 5 ufficio elettorale

“Ci toccano 20 consiglieri comunali. Il computo del premio di maggioranza si effettua non tenendo conto dei voti delle liste che non hanno conseguito ameno il 5% dei voti validi. Il numero dei consiglieri comunali che viene attribuito quale premio di maggioranza è di 20. Tutto questo è contenuto nella Circolare n. 8485 del 18 maggio 2022 del dipartimento autonomie locali servizio 5 ufficio elettorale – assessorato delle autonomie locali”.

L’ex sindaco (e nuovo consigliere comunale) Cateno De Luca annuncia che la sua coalizione avrebbe ottenuto il premio di maggioranza e che i seggi assegnati sarebbero 20, non 19 come ipotizzato in un primo momento.

I seggi per coalizione e i nomi dei probabili consiglieri

Se tutto venisse confermato, sarebbero 20 i seggi per l’area Sicilia Vera: undici alla lista Basile, sei alla lista De Luca, tre a Prima l’Italia.

Otto seggi andrebbero al centrodestra: Ora Sicilia ne ottiene tre, Fratelli d’Italia tre, Forza Italia uno, più Croce miglior candidato sindaco perdente. Se il candidato sindaco dovesse rinunciare, il seggio andrà a Forza Italia.

Quattro seggi andrebbero al centrosinistra, due ciascuno per la lista “Con De Domenico sindaco” e per il Partito democratico.

20 seggi alla maggioranza

La lista “Basile sindaco di Messina” raccoglierebbe 11 seggi: Alessandro De Leo, Serena Giannetto, Rosaria Rita Di Ciuccio, Giuseppe Busà, Nello Pergolizzi, Cosimo Oteri, Antonella Feminò, Giulia Restuccia, a cui si aggiungono Massimiliano Minutoli, Carlotta Previti, Dafne Musolino e Liana Cannata, che però fanno parte della giunta e quindi lasceranno il posto a Pippo Trischitta, Ciccio Cipolla e uno tra Rosaria D’Arrigo e Giuseppe Schepis (in 209 sezioni su 253, D’Arrigo ha 38 voti in più di Schepis).

6 seggi alla lista “Con De Luca per Basile”: Cateno De Luca, Salvatore Papa, Raffaele Rinaldo, Emilia Rotondo, Salvo Caruso e Alessandro Brigandì.

3 seggi per “Prima l’Italia”: Mirko Cantello, Amalia Centofanti (figlia di Calogero) e Giuseppe Villari.

7 seggi al centrodestra

3 seggi per Ora Sicilia: Federica Vaccarino (figlia dell’ex consigliere Benedetto), Dario Zante e Giandomenico La Fauci.

2 seggi per Fratelli d’Italia: Dario Carbone e Libero Gioveni.

Un seggio per Forza Italia (Nicoletta D’Angelo) che, in caso di rinuncia del candidato sindaco Maurizio Croce, diventerebbero due (Sebastiano Tamà).

5 seggi al centrosinistra

3 seggi per la lista De Domenico Sindaco: Cettina Buonocore, Giovanni Caruso e Alessandro Russo.

2 seggi per il Pd: Felice Calabrò e Antonella Russo.