La scoperta durante un controllo di polizia

Controlli di polizia notturni a Cataratti. In uno di questi, un ventottenne messinese era particolarmente nervoso, così gli agenti hanno perquisito l’auto e hanno trovato una pistola.

L’uomo è stato arrestato per il reato in flagranza di porto abusivo d’arma comune da sparo e posto ai domiciliari in attesa di direttissima.