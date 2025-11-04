Messina. 32enne in gravi condizioni dopo essere precipitata dal primo piano

L'episodio si è verificato nella casa di accoglienza "Fratelli Tutti"

MESSINA – Si sarebbe arrampicata su una tettoia in plexiglass per recupera il cellulare che le era caduto, ma la struttura ha ceduto ed è precipitata da un’altezza di circa 4 metri e mezzo. L’episodio è accaduto sabato nella casa di accoglienza “Fratelli Tutti”, in via Sardegna. La donna, una 32enne senza fissa dimora di origini ungheresi, ospite della struttura, è stata subito soccorsa e poi trasportata al Policlinico in codice rosse. Le sue condizioni sono gravi, ma non correrebbe pericolo di vita. La prognosi resta riservata. Le indagini avviate dagli agenti delle Volanti intervenuti sul posto serviranno a chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

