Messina, 424mila euro per l’illuminazione pubblica: le strade interessate

Consegnati i lavori del primo dei tre lotti del progetto di efficientamento e riqualificazione: ecco quando è prevista la fine

MESSINA – Sono stati consegnati oggi i lavori relativi al primo di tre lotti inseriti in un progetto di riqualificazione ed efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica e “smart lighting”. Lo ha annunciato l’assessore Francesco Caminiti, che ha spiegato come si parli di un importo complessivo di 424mila euro.

Caminiti: “Programmazione pluriennale per l’illuminazione”

Ad essersi aggiudicata l’appalto è la società City Green Light srl di Vicenza con un ribasso d’asta del 31,94%. La scadenza prevista per il completamento è del 24 giugno 2026. Caminiti ha spiegato che “questi lavori seguono una programmazione pluriennale per l’efficientamento complessivo dell’impianto di Pubblica Illuminazione del Comune di Messina che ha già dato importanti risultati dal punto di vista ambientale ed economico”.

Le vie di Messina coinvolte

Ma quali aree saranno coinvolte? Gli interventi riguarderanno via Sivirga, via Roccamotore, via Sacra Famiglia, via Monaco, la bretella tra le vie B. Alfano ed N. Carosio, via M. Valori, via Rostagno e via Comunale, via Guardia, via Campolino, via dei Gelsomini, via Spampinato, via Minissale, via Arte della Stampa, via Allegra e contrada Puleio, via Portone Militare e San Luigi Camaro inferiore.