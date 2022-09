Messina. 5 consiglieri contro il presidente della IV Municipalità, dopo il cambio dal Pd a Sicilia Vera - Tempostretto

Coletta, Costanzo, Ferrante, Luzza e Lauro "censurano" Grasso

Eletto tra le file del Pd e, neanche un mese dopo, passato a Sicilia Vera. Per questo cinque consiglieri della IV Municipalità, Renato Coletta (coalizione civica), Cristina Costanzo (Partito Democratico), Gabriele Ferrante (M5S), Gianmarco Luzza (De Domenico Sindaco) e Nicola Lauro (Forza Italia) “censurano” il presidente Matteo Grasso.

“I cambi di casacca non fanno altro che alimentare il primo partito in Italia, cioè quello degli astenuti, specialmente quelli capitati durante l’esercizio di un mandato; la disaffezione alla politica è dilagante e questa è una delle concause; è necessaria una riflessione seria nelle “segreterie di partito” dato che non stiamo parlando più di rare eccezioni, ma di un malcostume diffuso dal Quartiere al Parlamento Europeo, stiamo lasciando un messaggio devastante alle nuove generazioni” – dice Ferrante.

“Ritengo significativo – aggiunge Costanzo – che il documento sia stato condiviso dalla maggioranza dei colleghi, a prescindere dallo schieramento: l’intento dell’iniziativa andava, infatti, oltre l’appartenenza, perché la pratica di un disinvolto trasformismo esiste da tempo e riguarda tutti i partiti. Nella specie, peraltro, il repentino cambio di casacca ha del tutto stravolto il responso delle urne ed è giusto che ciò faccia riflettere tutti, perché comportamenti di questo tipo non trovano, secondo me, alcuna giustificazione politica e derivano da mera convenienza personale”.