Messina. 55 patenti ritirate per uso del cellulare alla guida

Altre 34 multe per mancato uso cintura di sicurezza

La Polizia Stradale di Messina traccia il bilancio della campagna europea “Focus on the road”, che ha l’obiettivo di ridurre il numero degli incidenti stradali.

Nel corso dell’operazione sono state effettuate diverse attività, di carattere informativo ma anche di controllo, per sensibilizzare gli utenti della strada e contrastare i comportamenti più pericolosi come l’utilizzo improprio del telefono cellulare alla guida, l’eccesso di velocità, il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.

Nello specifico, a fronte dei diversi posti di controllo, sono state verificate le condizioni di sicurezza di 266 veicoli, rilevando 201 violazioni al codice della strada.

55 sono le patenti ritirate nei confronti di utenti che utilizzavano lo smartphone alla guida, mentre 34

sono le infrazioni contestate per la mancanza dell’utilizzo delle cinture di sicurezza. In totale sono stati decurtati 552 punti.