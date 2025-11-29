 Messina. 55mila euro per l'acquisto di alberi di Natale, luminarie e addobbi

Messina. 55mila euro per l’acquisto di alberi di Natale, luminarie e addobbi

Marco Ipsale

Messina. 55mila euro per l’acquisto di alberi di Natale, luminarie e addobbi

sabato 29 Novembre 2025 - 07:30

Affidamento diretto a una ditta di Barcellona Pozzo di Gotto

L’albero di Natale di piazza Cairoli è in fase di montaggio ma in città ce ne saranno anche altri. Il Comune di Messina ha dato il via libera alla spesa complessiva di 54mila 780 euro, iva inclusa, “per l’acquisizione della fornitura di abeti natalizi con luminarie e addobbi più illuminazione per le festività natalizie dei tre alberi di Araucaria esemplari”.

L’intervento è previsto per il periodo che va dall’8 dicembre 2025 al 7 gennaio 2026. La spesa sarà finanziata attraverso il Piano Esecutivo di Gestione (Peg) sotto la Missione 7, dedicata al Turismo, e il Programma 1, per lo Sviluppo e la valorizzazione del turismo.

Affidamento diretto e scelta del fornitore

L’affidamento per la fornitura e l’installazione è stato disposto in via diretta per “non dilatare i tempi e non duplicare l’attività amministrativa”. L’operatore economico individuato e destinatario dell’incarico, scelto a seguito di una richiesta di preventivo sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa), è la Laura Ryolo srl, con sede a Barcellona Pozzo di Gotto. La stazione appaltante ha accertato la congruità economica dell’offerta presentata dalla ditta.

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Da Raqmar di Grimaldi al film su Scianna di Andò, un Festival nel segno della qualità VIDEO
La crescita del fotovoltaico pubblico a Messina: energia pulita che fa risparmiare
Corteo No Ponte, Basile e Pergolizzi chiedono si svolga in modo “pacifico, civile e rispettoso”
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED