Messina. 55mila euro per l’acquisto di alberi di Natale, luminarie e addobbi

Affidamento diretto a una ditta di Barcellona Pozzo di Gotto

L’albero di Natale di piazza Cairoli è in fase di montaggio ma in città ce ne saranno anche altri. Il Comune di Messina ha dato il via libera alla spesa complessiva di 54mila 780 euro, iva inclusa, “per l’acquisizione della fornitura di abeti natalizi con luminarie e addobbi più illuminazione per le festività natalizie dei tre alberi di Araucaria esemplari”.

L’intervento è previsto per il periodo che va dall’8 dicembre 2025 al 7 gennaio 2026. La spesa sarà finanziata attraverso il Piano Esecutivo di Gestione (Peg) sotto la Missione 7, dedicata al Turismo, e il Programma 1, per lo Sviluppo e la valorizzazione del turismo.

Affidamento diretto e scelta del fornitore

L’affidamento per la fornitura e l’installazione è stato disposto in via diretta per “non dilatare i tempi e non duplicare l’attività amministrativa”. L’operatore economico individuato e destinatario dell’incarico, scelto a seguito di una richiesta di preventivo sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa), è la Laura Ryolo srl, con sede a Barcellona Pozzo di Gotto. La stazione appaltante ha accertato la congruità economica dell’offerta presentata dalla ditta.

