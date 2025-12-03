Messina. 600mila euro per rifare strade a Giostra e Tremestieri, ecco il progetto

Approvato il documento di indirizzo alla progettazione

La Giunta Basile ha approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione relativo agli “Interventi di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale di alcune vie ad alto flusso veicolare ricadenti nel territorio comunale”, per un importo complessivo di 600mila euro, di cui 445mila euro per lavori e 155mila euro per somme a disposizione dell’Amministrazione.

“Con questo intervento – dichiara il sindaco Federico Basile – completiamo il cronoprogramma già avviato, utilizzando in modo virtuoso le economie generate dai precedenti appalti. È un investimento che conferma l’impegno dell’Amministrazione nel restituire una rete viaria più sicura, moderna e adeguata ai flussi di traffico crescenti. Il miglioramento della qualità urbana e della mobilità è tra le nostre priorità, perché una città più efficiente garantisce servizi migliori, tempi di percorrenza ridotti e maggior comfort per tutti gli utenti della strada”.

Il progetto interviene sulla riqualificazione della pavimentazione stradale di alcune vie strategiche ad alto flusso veicolare. Le aree interessate sono: il tratto della S.S. 114 nei pressi della rotatoria di Tremestieri, lato sud; il tratto della S.S. 114 compreso tra il bivio di Larderia e il bivio di Santa Lucia; e alcune strade di collegamento tra viale Regina Elena e viale Giostra.

Gli interventi prevedono il rifacimento della pavimentazione e la ristrutturazione della struttura stradale esistente, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità, la fruizione e la sicurezza della viabilità urbana. L’intero progetto sarà sviluppato nel rispetto dei criteri ambientali e in coerenza con gli indirizzi del Paes e del Paesc. L’iniziativa punta a: migliorare la qualità urbana e la mobilità nelle arterie più trafficate; ridurre i rischi connessi alla circolazione stradale; completare interventi pregressi nell’ambito del piano di riqualificazione delle infrastrutture viarie; e ripristinare le condizioni ottimali delle strutture esistenti attraverso interventi mirati e senza riduzione dei livelli di sicurezza.

Il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Mondello sottolinea: “Questi interventi rappresentano il completamento di una programmazione già avviata da tempo sul fronte della manutenzione straordinaria delle nostre principali arterie. Si tratta di un’attività propedeutica e complementare alla programmazione generale che l’Amministrazione comunale ha messo in campo, attingendo anche a risorse extra bilancio. Non è un’azione isolata, ma l’ultimo tassello di un lavoro pianificato con coerenza e continuità, che oggi giunge alla sua fase conclusiva. L’obiettivo è garantire una rete stradale più efficiente e sicura, intervenendo in modo mirato sui punti più critici e ripristinando le condizioni ottimali della pavimentazione. Proseguiamo con una visione tecnica chiara e coordinata, orientata alla qualità degli spazi urbani e alla tutela di chi quotidianamente percorre le nostre strade, al fine di ottimizzare e garantire la piena fruibilità del patrimonio viario comunale”.