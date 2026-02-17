 Parco Casa Nostra: i gazebi saranno al chiuso per fare un Centro sociale

Marco Ipsale

martedì 17 Febbraio 2026 - 08:00

Approvato a Messina il progetto da 135 mila euro

MESSINA – Via libera al piano di miglioramento del parco “Casa Nostra”, a Tremonti. La giunta Basile ha approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione per la chiusura perimetrale dei tre gazebi già presenti nell’area verde attraverso l’utilizzo di strutture precarie. L’intervento, del valore di 135mila euro, punta a trasformare queste strutture in un Centro sociale a disposizione del quartiere.

Collaborazione con Messina Social City e il Comitato La Fenice

Il progetto non si limita alla sola riqualificazione strutturale, ma prevede un modello di gestione partecipata. La gestione delle attività all’interno del nuovo Centro sociale vedrà la collaborazione della Messina Social City. Fondamentale sarà inoltre il ruolo del territorio: l’Amministrazione ha infatti confermato l’impegno per una registrazione formale del Comitato “La Fenice” in una veste giuridica che possa agevolare concretamente la partecipazione dei cittadini alla cura e alla vita sociale del parco.

Un presidio per la collettività

L’esigenza di procedere alla chiusura dei gazebi nasce dalla volontà di trasformare queste strutture in presidi operativi e punti di aggregazione con una necessaria regolarizzazione patrimoniale e catastale. Una volta completati i lavori, gli spazi al chiuso garantiranno una maggiore sicurezza e permetteranno di ospitare attività sociali e culturali in ogni periodo dell’anno.

