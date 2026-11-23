Domande online dall’1 al 20 dicembre per i cittadini in condizioni di fragilità economica già presi in carico dai Servizi sociali

MESSINA – Il Comune ha pubblicato il nuovo Avviso pubblico per l’erogazione di 80 voucher destinati all’attivazione di tirocini di inclusione sociale e lavorativa, nell’ambito del Piano di Attuazione Locale QSF 2024 – Fondo Povertà, Quota Servizi.

L’iniziativa è rivolta ai percettori di Assegno di Inclusione (ADI) e ai cittadini con un ISEE in corso di validità non superiore a 10.140 euro, purché già presi in carico dal Servizio Sociale Professionale.

“Con questo nuovo avviso l’Amministrazione comunale dà continuità a un impegno che negli ultimi anni ha coinvolto centinaia di cittadini e di famiglie in condizione di fragilità”, ha dichiarato il sindaco Federico Basile. “Il tirocinio di inclusione non è soltanto una misura di sostegno economico, ma uno strumento che consente alle persone di rimettersi in gioco, acquisire competenze spendibili e sentirsi parte attiva della comunità”.

Sulle modalità di attuazione dell’intervento è intervenuta l’assessora alle Politiche sociali, Alessandra Calafiore: “Ogni tirocinio nasce da un progetto personalizzato, costruito insieme al Servizio Sociale Professionale sulla base dei bisogni, delle attitudini e delle aspirazioni di ciascuno. Il percorso è accompagnato da attività di tutoraggio e orientamento, per sostenere i beneficiari nel raggiungimento degli obiettivi individuati. Le risorse del Fondo Povertà – Quota Servizi 2024 ci consentono di proseguire un lavoro che, anno dopo anno, si è dimostrato capace di generare fiducia, relazioni e, in molti casi, nuove prospettive lavorative”.

Quando e come presentare domanda

Le domande potranno essere presentate dalle ore 9.00 del 1° dicembre alle ore 23.59 del 20 dicembre 2026, esclusivamente online attraverso lo sportello telematico del Comune di Messina. Per accedere alla piattaforma sarà necessario autenticarsi tramite SPID, Carta d’Identità Elettronica (CIE) oppure Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al Front Office del Dipartimento Servizi alla Persona – Servizio Politiche Sociali, presso il piano terra di Palazzo Satellite. Gli orari di ricevimento sono: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle 12.30; martedì e giovedì anche dalle ore 15.00 alle 16.30. Referente del progetto la d.ssa Stefania Cernuto.