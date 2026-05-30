Messina. A fuoco i cartoni esposti per la differenziata, danni all’insegna del centro commerciale La Via Lattea

L'intervento notturno da parte dei vigili del fuoco

Stanotte i Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Messina sono intervenuti a Contesse per domare un incendio che ha interessato i cartoni della raccolta differenziata posizionati all’esterno del centro commerciale La Via Lattea.

La richiesta di soccorso è pervenuta alla sala operativa intorno alle ore 2. Sul posto è stata immediatamente inviata la squadra 1A, con un’Auto-Pompa Serbatoio (APS) e pick-up con modulo antincendio.

A causa del calore e delle fiamme, si sono registrati danni all’insegna luminosa dello stabile e alle sbarre posizionate all’ingresso della struttura. Sul luogo presenti anche i Carabinieri. Dopo le operazioni di spegnimento, bonifica e messa in sicurezza della zona interessata, la squadra ha fatto rientro in sede centrale.