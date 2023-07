Messina. A S. Margherita discesa a mare tra le erbacce - Tempostretto

La segnalazione di un lettore. È opportuno un tempestivo intervento di scerbatura da parte di Messina Servizi

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Ecco una discesa al mare sulla statale a Santa Margherita. Basterebbe così poco per rendere tutto migliore… A momenti non si può più passare. Un chilometro di lungomare e ci sono sei panchine”-

In effetti un intervento di scerbatura da parte di Messina Servizi sarebbe opportuno. Anche qualche panchina in più renderebbe più gradevole la sosta in un’area particolarmente gradevole e ad alto potenziale turistico.