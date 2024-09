Messina. A Santa Margherita il prefestival degli aquiloni

Appuntamento domenica 22 settembre. Dal 27 al 29, invece, il festival a Capo Peloro

Domenica 22 settembre 2024, il lungomare di Santa Margherita sarà animato da una ricca mattinata di

Prefestival in attesa della sesta edizione del Festival degli Aquiloni di Capo Peloro.

Per il secondo anno consecutivo, Santa Margherita e Capo Peloro, due zone periferiche della città così geograficamente lontane tra loro, si ritroveranno unite dallo stesso filo di aquilone grazie ad un evento organizzato dalla Pro Loco Capo Peloro.

A partire dalle ore 10, prenderanno il via attività creative e laboratori didattici dedicati a bambini e famiglie di Santa Margherita, Mili, Giampilieri e Galati. Insieme alla Pro Loco Capo Peloro saranno presenti il sindaco di Messina Federico Basile, l’assessore agli spettacoli e grandi eventi Massimo Finocchiaro

e la Pro Loco Messina Sud che collabora attivamente all’iniziativa.

In questa occasione, inoltre, la Pro Loco Messina Sud presenterà la sua relazione in merito alla flora psammofila scoperta durante le esplorazioni organizzate insieme al prof. Alessandro Crisafulli. Verranno esposti cartelloni informativi sul Giglio di Mare, sulla Cornacchia del Litorale ed altre specie endemiche protette dalla direttiva CCE “Habitat” 92/43 per attivare una campagna di sensibilizzazione e consapevolezza sulla salvaguardia della biodiversità che ci circonda.

Il Prefestival di domenica 22 a Santa Margherita condurrà alla sesta attesa edizione del Festival degli Aquiloni di Capo Peloro che si terrà da venerdì 27 a domenica 29 settembre 2024 tra la spiaggia libera sotto il pilone e l’ex area Sea Flight. Il Festival degli Aquiloni è organizzato dalla Pro Loco Capo Peloro in compartecipazione con il Comune di Messina e il patrocinio dell’Assessorato al Turismo della Regione Sicilia.