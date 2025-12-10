Messina. A scuola la tombola per scoprire la scienza

Al Minutoli la Tombola delle discipline, allievi e famiglie insieme alla scoperta degli esperimenti

Un gioco scientifico, con 90 esperimenti interattivi, per sviluppare la curiosità tecnica e scientifica. E’ questo lo scopo della Tombola delle discipline Steam, che si terrà all’istituto superiore Minutoli, primo istituto tecnico tecnologico di Messina nella classifica Eduscopio 2025. La prima edizione della tombola scientifica si terrà durante il consueto appuntamento dell’Open day e sarà aperta a tutti gli studenti della scuola secondaria di primo Grado e alle loro famiglie.

Tombola ed esperimenti

I partecipanti riceveranno una cartella con cinque numeri corrispondenti a cinque esperimenti. Sotto la guida di numerosi tutor (studenti e docenti del Minutoli) ognuno, svolgendo le esperienze assegnate arriverà a fare Tombola e riceverà un premio adatto a sviluppare la curiosità tecnica e scientifica.

Scoprire la scienza giocando

L’evento si terrà venerdì 12 dicembre dalle ore 15 alle ore 19 e sabato 13 dicembre dalle ore 10 alle ore 18 nella sede centrale dell’istituto dove alunni e insegnanti aspetteranno i partecipanti per ritirare la cartella, fare festa ed imparare divertendosi.