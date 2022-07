Messina. Accoglienza crocieristi a largo Minutoli, Palazzo Zanca al lavoro - Tempostretto

Gli assessori Caruso, Musolino e Minutoli a confronto sulle soluzioni per il turismo in città

MESSINA – La parola d’ordine è mobilità turistica. In primo piano un percorso per l’accesso in città dei croceristi da Largo Minutoli, con la riqualificazione degli spazi e la funzionalizzazione dei servizi. Si è tenuto a Palazzo Zanca un tavolo tecnico (nella foto) per l’attuazione della deliberazione di Giunta municipale n. 86 dello scorso 1 febbraio 2022. Alla riunione hanno partecipato gli assessori al Turismo, Enzo Caruso, alle Attività produttive, Dafne Musolino, collegata da remoto, e all’Arredo urbano, Massimiliano Minutoli, rappresentanti delle società partecipate e funzionari comunali e della Città Metropolitana nei settori competenti.

Una nuova offerta turistica a Messina

Nel corso dell’incontro sono state affrontate le criticità e le possibili soluzioni da adottare per la mobilità turistica. Si è discusso dell’istituzione del nuovo accesso dei croceristi in città da Largo Minutoli, che sarà interessato da riqualificazione, dotato di punto informativo, maxischermo e spazi attrezzati per l’offerta turistica da parte degli operatori.

In particolare, nei giorni scorsi, il sindaco Federico Basile e l’assessore al Turismo Caruso hanno ascoltato, nel corso di una riunione a Palazzo Zanca, gli operatori della mobilità turistica (trenini, taxi e bus citysightseeing). Operatori che, nell’evidenziare le criticità relative al servizio prestato, hanno prospettato possibili soluzioni e variazioni di percorsi e soste. Il sindaco Basile ha manifestato disponibilità alla risoluzione dei problemi emersi compatibilmente al rispetto della normativa vigente e ai necessari tempi tecnici.

