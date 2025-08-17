Messina. “Ad Acqualadrone ci sentiamo abbandonati”

Il cittadino Giuseppe Smedile invita le istituzioni a prendersi cura del suo villaggio

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275 da Acqualadrone da parte del cittadino Giuseppe Smedile: “Abbiamo più volte sollecitato Messina Servizi per la pulizia e sistemazione dei contenitori delle deiezioni canine che sono tutti straboccanti di rifiuti e uno rotto, da ripristinare. In più abbiamo sollecitato la pulitura del paese in toto, pieno di sabbia e schifezze varie. Abbiamo inoltre sollecitato all’amministrazione comunale la pulizia della discesa, dove ci sono pietre cadute dalle varie frane da oltre otto mesi, oltre ad alberi pericolosi e pericolanti che sporgono fino alla corsia opposta, con grave rischio di incidenti, qualcuno purtroppo già successo”.

In merito alla pulizia, Messina Servizi ci fa sapere che ha provveduto in questi giorni.

Continua Smedile: “Inoltre, al centro di Acqualadrone, insiste un albero che necessita di immediata potatura, tant’è che in occasione della recente festa patronale abbiamo dovuto fare una gincana per evitare che la statua del Santo Patrono restasse senza corona. In più, si richiede l’immediato ripristino dell’unica strada del villaggio un po’ più larga e che doveva essere ripristinata entro i primi mesi del corrente anno. E ancora siamo agli albori. Manca la messa in sicurezza con grossi rischi di pericolo per gli abitanti. Conclude il cittadino: “Vorrei ricordare che il villaggio è totalmente sprovvisto di protezione dal mare. I lavori di protezione dovevano essere finiti a febbraio 2025 e ancora non se ne parla di iniziare. Le tasse le paghiamo ed esigiamo servizi efficienti”.

