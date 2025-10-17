Messina. Addio a Enzo Amenta, titolare della storica ferramenta cittadina

Il ragioniere era punto di riferimento dei professionisti, nella rivendita aperta dal 1938

Messina – Addio ad Enzo Amenta, titolare di una storica attività di Messina. Il commerciante, aveva 70 anni. L’omonima ferramenta, fondata dal padre Nino nel 1938, oltre alla storicità era considerata tra le più fornite del centro, quindi “partner” di fatto dei lavoratori tecnici cittadini.

Grazie alla sua competenza e professionalità, il ragioniere Enzo era punto di riferimento per i messinesi e per gli operatori del settore. Una vita dedicata al lavoro e alla famiglia. L’azienda proseguirà nel suo ricordo con il fratello: il ragioniere Alfredo Amenta.