Messina. Addio a Pino Currò, una vita spesa a favore degli autistici - Tempostretto

Era il coordinatore del tavolo permanente sull'autismo e presidente dell'associazione "Il Volo"

Messina perde Pino Currò. Aveva 75 anni ed era il coordinatore del tavolo permanente sull’autismo e presidente dell’associazione “Il Volo”.

Gli amici ricordano il suo forte impegno, le sue battaglie ed il suo incessante lavoro a favore degli autistici, non solo per il suo amatissimo figlio Simone (con lui nella foto), ma per tutti i “Simone” che ha incontrato durante il suo impegno civile.

I funerali si terranno lunedì 11 luglio alle ore 16, nella chiesa di San Nicola di Ganzirri, a Messina.

Cardile: “Nuovo centro diurno da intitolare a lui”

“Dopo una lunga malattia oggi si è spento uno degli uomini messinesi più attivi a tutela dei diritti dei disabili ed in particolare delle persone affette da disturbo dello spettro autistico – dice il presidente del Consiglio Comunale di Messina, Claudio Cardile -. Sento il dovere di ricordare Pino Currò, che in questi anni ha giornalmente pungolato il civico consesso affinché ci si occupasse, con la giusta attenzione, delle problematiche delle persone affette da autismo. In ordine di tempo, una delle ultime cose su cui Pino aveva lavorato tanto è stata la richiesta di realizzare un centro diurno nella città di Messina. Decine di riunioni con le Commissioni consiliari, con l’Amministrazione e con l’Asp e finalmente sembrerebbe che si stia muovendo qualcosa per l’effettiva realizzazione di un centro diurno all’Istituto Marino di Mortelle gestito dall’Asp. Mi farò promotore – conclude Cardile – dell’intitolazione di questo nuovo centro diurno a Pino Currò come giusto riconoscimento per le sue battaglie. Grazie Pino”.

I 5 Stelle: “Porteremo avanti i suoi ideali”

“Un uomo dai grandi valori, caparbio e generoso, che ha lottato per tutta la sua vita per la tutela dei disabili, con particolare attenzione per le persone affette da disturbo dello spettro autistico”. Così, in una nota, i deputati regionali Valentina Zafarana e Antonio De Luca, insieme all’ex capogruppo del M5s in consiglio comunale Cristina Cannistrà, esprimono il loro cordoglio per la scomparsa di Pino Currò.

“Più volte, negli ultimi anni – commentano – ci siamo confrontanti con Pino sul tema dell’autismo, condividendo le sue tante battaglie, fra le quali l’attenzione nei confronti dei giovani autistici dai 18 anni in poi, la realizzazione di un centro diurno nella città di Messina e la necessaria sinergia tra le istituzioni, affinché tutti i servizi vengano resi e messi a sistema nel miglior modo possibile”.

“Per Messina – concludono – si tratta di una perdita inestimabile. Ci impegneremo con tutte le nostre forze per portare avanti il suo lavoro e i suoi ideali, ’fedeli alle nostre battaglie e ai nostri valori’, come amava ripetere lui”.