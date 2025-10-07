 Messina. Aggredisce l'ex compagna, arrestato 19enne

Redazione

martedì 07 Ottobre 2025 - 09:21

E' indiziato dei reati di "atti persecutori" e "maltrattamenti contro conviventi"

MESSINA – I Carabinieri della Compagnia di Messina Centro hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina, su richiesta della locale Procura, nei confronti di un 19enne, messinese, gravemente indiziato dei reati di “atti persecutori” e “maltrattamenti contro familiari o conviventi“, commessi ai danni di una giovane ragazza con cui aveva convissuto.

Il provvedimento cautelare scaturisce da un’indagine diretta dalla Procura peloritana e condotta dai Carabinieri della Stazione di Messina Camaro, che ha consentito di documentare reiterate aggressioni – sia verbali, che fisiche – compiute dall’indagato, generando nella donna un grave stato d’ansia e timore per la propria incolumità.

Gli accertamenti svolti sono stati infatti compendiati in un’informativa redatta dai militari dell’arma e trasmessa al giudice, che ha quindi ritenuto sussistenti le condizioni per emettere la misura cautelare nei confronti del giovane.

