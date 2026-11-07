 Messina. Aggressione autista Atm, Basile: "Lavoriamo per attivare misure anti violenza"

Messina. Aggressione autista Atm, Basile: “Lavoriamo per attivare misure anti violenza”

Redazione

Messina. Aggressione autista Atm, Basile: “Lavoriamo per attivare misure anti violenza”

sabato 07 Novembre 2026 - 07:30

Il commento del sindaco dopo l'ennesima aggressione ad un autista

«Condanniamo fermamente l’ennesimo episodio di violenza ai danni di un autista Atm durante l’orario di servizio. A nome mio e dell’intera Amministrazione comunale esprimo vicinanza e solidarietà al lavoratore aggredito. Da mesi lavoriamo in sinergia con la Prefettura per individuare e attivare misure concrete volte a contrastare questa preoccupante escalation di violenza ai danni di lavoratori impegnati quotidianamente a garantire servizi essenziali alla comunità. È necessario rafforzare i controlli e assicurare pene certe per chi si rende responsabile di simili atti. Non possiamo tollerare che chi svolge il proprio lavoro al servizio dei cittadini debba mettere a rischio la propria incolumità».

Così il sindaco di Messina, Federico Basile, interviene sull’aggressione subita questa mattina da un autista dell’Azienda Trasporti di Messina, intervenuto per sedare una lite scoppiata a bordo dell’autobus sul quale era in servizio.

Alle parole del primo cittadino fanno eco quelle della presidente di Atm, Chiara Sterrantino: «Siamo sconcertati per quanto accaduto al nostro operatore di esercizio, al quale esprimiamo tutta la nostra solidarietà e vicinanza. Si tratta di un episodio gravissimo, che si aggiunge a una serie di aggressioni purtroppo sempre più frequenti e che non possono essere in alcun modo tollerate.

In piena sinergia con l’Amministrazione comunale, siamo determinati a rafforzare le misure di prevenzione e sicurezza per contrastare questi episodi. Garantire la tutela e l’incolumità dei nostri lavoratori rappresenta una priorità assoluta per la governance di Atm. Siamo pronti a individuare soluzioni concrete e condivise, anche attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali, nell’interesse dell’azienda, dei lavoratori e dell’intera città».

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