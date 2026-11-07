Messina. Aggressione autista Atm, Basile: “Lavoriamo per attivare misure anti violenza”

Il commento del sindaco dopo l'ennesima aggressione ad un autista

«Condanniamo fermamente l’ennesimo episodio di violenza ai danni di un autista Atm durante l’orario di servizio. A nome mio e dell’intera Amministrazione comunale esprimo vicinanza e solidarietà al lavoratore aggredito. Da mesi lavoriamo in sinergia con la Prefettura per individuare e attivare misure concrete volte a contrastare questa preoccupante escalation di violenza ai danni di lavoratori impegnati quotidianamente a garantire servizi essenziali alla comunità. È necessario rafforzare i controlli e assicurare pene certe per chi si rende responsabile di simili atti. Non possiamo tollerare che chi svolge il proprio lavoro al servizio dei cittadini debba mettere a rischio la propria incolumità».

Così il sindaco di Messina, Federico Basile, interviene sull’aggressione subita questa mattina da un autista dell’Azienda Trasporti di Messina, intervenuto per sedare una lite scoppiata a bordo dell’autobus sul quale era in servizio.

Alle parole del primo cittadino fanno eco quelle della presidente di Atm, Chiara Sterrantino: «Siamo sconcertati per quanto accaduto al nostro operatore di esercizio, al quale esprimiamo tutta la nostra solidarietà e vicinanza. Si tratta di un episodio gravissimo, che si aggiunge a una serie di aggressioni purtroppo sempre più frequenti e che non possono essere in alcun modo tollerate.

In piena sinergia con l’Amministrazione comunale, siamo determinati a rafforzare le misure di prevenzione e sicurezza per contrastare questi episodi. Garantire la tutela e l’incolumità dei nostri lavoratori rappresenta una priorità assoluta per la governance di Atm. Siamo pronti a individuare soluzioni concrete e condivise, anche attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali, nell’interesse dell’azienda, dei lavoratori e dell’intera città».