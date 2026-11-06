Stati Generali dell’Istruzione, protagonista l’ITS Academy Albatros di Messina

La Presidente Antonina Sidoti: “La formazione messinese per la filiera agroalimentare fiore all’occhiello della Regione”

Creare nuove opportunità per i giovani, avvicinare la formazione alle esigenze delle imprese e valorizzare le competenze necessarie alla crescita di uno dei settori strategici dell’economia siciliana. È questo l’obiettivo che ha guidato la partecipazione dell’ITS Academy Albatros di Messina agli Stati Generali dell’Istruzione, “La Sicilia fa Scuola”, che si sono svolti il 14 e 15 ottobre ai Cantieri culturali alla Zisa di Palermo.

Promossa dall’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale, l’iniziativa ha rappresentato un’occasione di confronto sul futuro dell’istruzione e sulle prospettive formative e professionali delle nuove generazioni.

In questo contesto, l’ITS Academy Albatros ha partecipato insieme alle Fondazioni ITS Academy Sicani di Bivona ed Emporium del Golfo di Alcamo, nell’ambito del progetto PNRR “OrientaMenti nell’agroalimentare”, finalizzato a far conoscere agli studenti le opportunità offerte dai percorsi di istruzione tecnologica superiore e a favorire scelte formative più consapevoli.

La partecipazione agli Stati Generali ha permesso di presentare l’esperienza dell’ITS Academy Albatros e il contributo che la Fondazione offre a Messina e alla sua provincia. Attraverso l’alta formazione agroalimentare, l’ITS favorisce lo sviluppo di competenze specialistiche, mette in relazione il mondo della formazione con le esigenze delle imprese e contribuisce a valorizzare le risorse produttive locali, creando nuove prospettive professionali per i giovani.

«Per Messina e la sua provincia, investire nella formazione significa investire sulle possibilità di crescita dell’intero territorio. ITS Academy Albatros lavora per formare professionalità capaci di rispondere alle esigenze delle imprese agroalimentari e di valorizzare le risorse e le produzioni locali. Il nostro obiettivo è fare in modo che i giovani possano acquisire competenze qualificate e trovare nella formazione un’opportunità concreta per costruire il proprio futuro, contribuendo allo sviluppo economico e produttivo della nostra terra», ha dichiarato Antonina Sidoti, presidente dell’ ITS Academy Albatros di Messina.

Agli Stati Generali dell’Istruzione hanno partecipato, tra gli altri, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e l’assessore regionale all’Istruzione Mimmo Turano. La manifestazione ha offerto un’importante occasione per dare visibilità agli ITS Academy e far conoscere il ruolo della formazione tecnologica superiore nel collegamento tra percorsi di studio, fabbisogni delle imprese e sviluppo economico.

Il progetto “OrientaMenti nell’agroalimentare” ha rappresentato, in questo quadro, un esempio concreto di collaborazione tra Fondazioni per ampliare le occasioni di orientamento e far conoscere agli studenti le prospettive di un comparto che riveste un ruolo strategico per l’economia siciliana.

«La collaborazione con le Fondazioni Sicani ed Emporium del Golfo ci ha permesso di condividere esperienze e presentare ai giovani le opportunità professionali offerte dall’agroalimentare. Crediamo che un orientamento efficace debba partire dalla conoscenza dei percorsi disponibili e delle competenze richieste dal mondo del lavoro: solo così i ragazzi possono scegliere con maggiore consapevolezza e le imprese possono trovare professionalità preparate ad affrontare le sfide del settore», ha aggiunto Antonina Sidoti.

La collaborazione tra le tre Fondazioni proseguirà attraverso iniziative rivolte alle comunità scolastiche e produttive, con l’obiettivo di rendere più accessibili i percorsi post diploma e rafforzare il dialogo tra formazione e lavoro.

Portare gli ITS Academy nelle scuole e nei luoghi del confronto istituzionale significa rendere visibili nuove possibilità per i giovani e rafforzare il legame tra formazione, impresa e sviluppo locale. Una sfida che, per Messina e per la Sicilia, passa anche dalla capacità di trasformare le competenze in opportunità concrete per il territorio.