Messina, agronomi e forestali scelgono nuovo presidente: è Stefano Salvo

L’Ordine provinciale dei dottori agronomi e forestali di Messina ha il nuovo direttivo, scelto durante l’ultima assemblea e che ha portato alla nomina del nuovo presidente. Sarà Stefano Salvo a guidare l’Ordine, fino al 2029.

Il nuovo direttivo

Le votazioni, svolte in modalità remota, hanno registrato una massiccia partecipazione degli iscritti con una percentuale di votanti del 73% degli aventi diritto. Sono stati eletti nel direttivo, per la sezione A (dottore agronomo e dottore forestale): Stefano Salvo, Giovanni Cavallaro, Raffaella Iudicello, Gaetano Currò, Roberta Andaloro, Stefania Giannetto, Carmelo La Spada, Domenico Manganaro; per la sezione B (agronomo e forestale junior, zoonomo, biotecnologo agrario) è risultato eletto Nino Monnia.

Nel primo consiglio del 14 ottobre i neo eletti, dopo l’affettuoso saluto del presidente uscente Salvatore Messina e i ringraziamenti rivolti al precedente Consiglio per l’ottimo lavoro svolto, sono state assegnate le cariche. Vice presidente è Giovanni Cavallaro, segretario Domenico Manganaro, tesoriere Carmelo La Spada.

Il nuovo Consiglio dell’ODAF di Messina, consapevole delle sfide future che lo attendono, si promette di rimanere figura centrale nel contesto professionale in ambito agricolo, economico ed ambientale. I professionisti mai come oggi sono fondamentali per la concertazione sulle attuali tematiche, come le produzioni agroalimentari di qualità e l’utilizzo sostenibile e razionale delle risorse naturali, nonché per una ottimale programmazione, progettazione e gestione degli interventi afferenti alla sfera del green deal e farm to fork, punti cardine del piano UE.

Il ruolo dei professionisti

La sfida sarà aprire il proprio orizzonte verso i nuovi obiettivi relativi ai goals dell’agenda 2030 e non ultimo, perseguire l’impegno dell’Ordine all’interno del tavolo tecnico permanente “Ponte sullo Stretto” organizzato dal Comune di Messina.

Particolare impegno verrà riposto nell’aggiornamento professionale degli iscritti, al ruolo di supporto alle amministrazioni locali, con attività di studio, pianificazione, progettazione e gestione del verde urbano e periurbano, caratteristica essenziale per l’incremento della qualità della vita nei centri abitati.

L’Ordine e la scuola

L’ODAF, inoltre, collaborerà attivamente con le istituzioni scolastiche del territorio per attivare progetti educativi per far acquisire ai giovani studenti, attraverso un percorso di esplorazione emotiva e culturale, la consapevolezza sui temi della sostenibilità, della protezione dell’ambiente e della cura della “cosa comune”.