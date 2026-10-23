Messina. Al Policlinico un nuovo ambulatorio per i bambini medicalmente complessi

L'iniziativa del reparto di Patologia e Terapia intensiva neonatale punta ad ampliare il sostegno alle famiglie

MESSINA – Un nuovo ambulatorio per bambini medicalmente complessi è stato attivato al Policlinico di Messina, all’interno dell’UOC di Patologia e Terapia intensiva neonatale. Diretto dalla professoressa Eloisa Gitto, l’ambulatorio ogni martedì accoglie i bimbi che hanno bisogno di un supporto medico particolare. Il servizi è stato infatti pensato per quei bimbi portatori di dispositivi medici, come la tracheostomia o la gastrostomia, talvolta dipendenti dalla ventilazione domiciliare o comunque bisognosi di un supporto medico altamente specialistico per le peculiarità cliniche che caratterizzano la loro condizione.

L’ambulatorio nasce dalla volontà di garantire continuità di cura tra ospedale e territorio per offrire una risposta a chi, pur avendo una patologia cronica, può comunque contare su trattamenti che tanto possono fare in termini di cura, benessere e qualità della vita. L’obiettivo è accompagnare il bambino e la sua famiglia: una relazione di cura che prosegue nel tempo e che si avvale del contributo coordinato dei diversi specialisti, attraverso una presa in carico globale e multidisciplinare.

“Un riferimento stabile per le famiglie”

“All’interno del nostro ambulatorio – ha spiegato la prof.ssa Gitto – i genitori trovano risposte concrete e un riferimento stabile per condividere dubbi, affrontare le difficoltà della gestione quotidiana, spesso anche con un coinvolgimento coordinato del proprio pediatra di famiglia. Un percorso condiviso tra ospedale e domicilio che favorisce anche una gestione più opportuna degli accessi ospedalieri favorendo molte prestazioni direttamente in fase di visita ambulatoriale”.

Come accedere

Le famiglie che ne hanno necessità possono accedere all’ambulatorio prenotando tramite CUP con impegnativa per visita pediatrica; nella diagnosi va indicato “bambino medicalmente complesso”. “Un ulteriore passo avanti nel percorso di umanizzazione e qualificazione dell’assistenza pediatrica del nostro ospedale – ha sottolineato il direttore generale Elvira Amata – . Il nostro obiettivo è garantire a questi piccoli pazienti e alle loro famiglie una presa in carico continuativa, integrata e multidisciplinare, capace di rispondere in modo concreto a esigenze assistenziali particolarmente delicate”.

(nella foto di copertina il team dell’ambulatorio)