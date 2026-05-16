Messina. Al via il nuovo ciclo di disinfestazione contro insetti infestanti e zanzara tigre

Il calendario degli interventi

Da oggi prenderà il via un nuovo ciclo di interventi di disinfestazione sul territorio comunale, con l’obiettivo di contenere la presenza di insetti infestanti e zanzare, con particolare attenzione alla zanzara tigre.

Le attività saranno effettuate dalle ore 22 e interesseranno le aree Sud, Centro e Nord della città, secondo una programmazione articolata per giornate.

L’intervento prosegue il percorso di prevenzione già avviato nelle scorse settimane con i trattamenti larvicidi nelle caditoie stradali e nei principali punti sensibili del territorio, finalizzati a limitare la proliferazione delle larve nelle aree in cui l’acqua può ristagnare.

La disinfestazione rappresenta una misura importante per la tutela dell’igiene urbana e della qualità della vita, ma la sua efficacia richiede anche la collaborazione dei cittadini, chiamati a evitare ristagni d’acqua in balconi, cortili, terrazze, giardini e aree condominiali.

Calendario degli interventi

1° giorno – dalle ore 22 di sabato 16 maggio 2026

Area Sud

Altolia, Molino, Giampilieri, Giampilieri Marina, Pezzolo, Briga Superiore, Briga Marina.

Area Centro

Gravitelli, Case Popolari, via Padre Nino Trovato e via Pietra Santa, Valle degli Angeli, piazzetta Palmara e via del Santo, quadrato Ospedale Piemonte, Messina 2.

2° giorno – dalle ore 22 di lunedì 18 maggio 2026

Area Sud

Santo Stefano di Briga, Santa Margherita Paese, Santa Margherita Lungomare, Ponte Schiavo – Runci, Santa Margherita Marina, Galati Santa Lucia, Galati Sant’Anna, Galati Marina.

Area Centro

Camaro San Paolo, Camaro San Luigi, Camaro Superiore, Mito, via Polveriera, Bisconte, Cataratti, Fondo Pugliatti.

3° giorno – dalle ore 22 di martedì 19 maggio 2026

Area Sud

Tipoldo, Mili San Pietro, Mili San Marco, Larderia Superiore, Larderia Inferiore, Mili Marina e Mili Moleti, Tremestieri.

Area Centro

Contrada Noviziato, Rione Gonzaga, Montepiselli Inferiore e Superiore, Rione Fondo Ruggeri, Fondo Sterio, via Puntale Arena, Cristo Re, via Carrai e aree limitrofe, via Dino e Clarenza, via Saccano, piazza Basicò, via Grattoni, via Rocca Guelfonia e aree limitrofe, Scoppo.

4° giorno – dalle ore 22 di mercoledì 20 maggio 2026

Area Sud

Santa Lucia.

Area Nord

Via Duca degli Abruzzi, quadrato via Brasile, via Principessa Mafalda e via Fulci, San Licandro, Annunziata, via Olimpia, via Umberto Fiore e Conca d’Oro.

5° giorno – dalle ore 22 di giovedì 21 maggio 2026

Area Sud

Zafferia, Villaggio UNRRA, Pistunina, Villaggio CEP.

Area Nord

Torrente Trapani Alto, via Nuova Panoramica, viale Regina Elena, viale della Libertà, quadrato piazza Castronovo lato mare, quadrato piazza Castronovo lato monte, quadrato Manzoni, via Palermo e Badiazza.

6° giorno – dalle ore 22 di venerdì 22 maggio 2026

Area Sud

Contesse, Minissale, quadrato Gazzi e viale Gazzi, Rione Taormina, quadrato ZIR.

Area Nord

Massa San Giorgio, Massa Santa Lucia, Massa San Giovanni, Massa San Nicola, San Michele.

7° giorno – dalle ore 22 di sabato 23 maggio 2026

Area Sud

Cumia Inferiore e Superiore, Bordonaro, Bordonaro Case Gialle, San Filippo Superiore, San Filippo Inferiore e Piano Stella, Case Gescal, San Giovannello, Baglio.

Area Nord

Villaggio Giostra.

8° giorno – dalle ore 22 di lunedì 25 maggio 2026

Area Sud

Villaggio Aldisio, Mangialupi, Fondo Fucile.

Area Nord

Ortoliuzzo, Rodia, Marmora, San Saba, Spartà, Acqualadroni.

9° giorno – dalle ore 22 di martedì 26 maggio 2026

Area Centro

Circonvallazione, quadrato Rione Ferrovieri, Provinciale, Rione Cannamele, Quartiere Lombardo, quadrato Quartieri Nuovi della Mosella, quadrilatero da Fontana di Nettuno a viale Giostra.

Area Nord

Salice, Gesso, Castanea delle Furie, Torrente Papardo, Sperone, Curcuraci, Faro Superiore.

10° giorno – dalle ore 22 di mercoledì 27 maggio 2026

Area Centro

Quadrato Duomo, Stazione, Università, Teatro; quadrato compreso tra viale Boccetta, via Palermo, via Garibaldi e viale Regina Margherita; quadrato CGIL, Orto Botanico, Tommaso Cannizzaro alta.

Area Nord

Ganzirri Paese, Ganzirri Giro Lago, Torre Faro.

11° giorno – dalle ore 22 di giovedì 28 maggio 2026

Area Centro

Via Industriale, San Raineri e quadrato via Don Blasco, quadrato San Paolino, Cortina del Porto, Villa Thalatta, via Garibaldi.

Area Nord

Paradiso, Contemplazione, Pace e Case Popolari, Sant’Agata, Granatari e Mortelle.

Si raccomanda alla cittadinanza, durante le operazioni, di evitare l’esposizione all’aperto di alimenti e indumenti, mettere al riparo animali domestici e da compagnia, chiudere finestre e balconi e lavare accuratamente frutta e verdura coltivata in orti e giardini urbani.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, la programmazione potrebbe subire variazioni.

Messinaservizi Bene Comune invita i cittadini a seguire i canali ufficiali per eventuali aggiornamenti.