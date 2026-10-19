Messina, al via il progetto “Inclusivity Village” contro le discriminazioni

Presentato a Palazzo Zanca il protocollo d’intesa con il liceo “La Farina-Basile”: spazi aperti per i ragazzi con disabilità anche dopo il diploma

MESSINA – Sostegno a chi vive la disabilità e contrasto alle discriminazioni, tra formazione e autonomia. L’appuntamento è fissato al 22 ottobre a Villa Dante con l’Inclusivity Village. Ed è stato presentato a Palazzo Zanca. In primo piano il protocollo d’intesa con il liceo “La Farina-Basile”: spazi aperti per i ragazzi anche dopo il diploma.

In sostanza, cosa accade quando suona l’ultima campanella del quinto anno e si stringe tra le mani il diploma? Per molte famiglie di ragazzi con disabilità, quel traguardo tanto atteso si trasforma spesso in un baratro di solitudine: cadono le routine quotidiane, si interrompono i percorsi educativi e si affaccia una domanda tanto semplice quanto disarmante: «E adesso?». È da questo interrogativo umano e sociale che prende le mosse il progetto legato a “Gli Inclusi” e al futuro Village, presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa promossa dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Federico Basile, alla presenza dell’assessora alle Politiche Sociali e Giovanili Liana Cannata, del presidente di Messina Social City Francesco Giorgio e della comunità scolastica dell’I.I.S. “La Farina-Basile”.

Cannata: «Una risposta concreta per dare continuità e futuro ai ragazzi»

A ribadire l’attenzione del Comune verso le fasce più fragili è stata in apertura l’assessora Liana Cannata: «Ci siamo posti in ascolto delle istanze del territorio e delle famiglie che vivono situazioni di vulnerabilità. Con il liceo “La Farina-Basile” mettiamo a disposizione gli spazi scolastici anche dopo il diploma attraverso percorsi laboratoriali e figure di supporto. È una tappa fondamentale per restituire quotidianità, familiarità e normalità a ragazzi e genitori che da anni chiedevano risposte concrete»

Un ponte verso la vita adulta: laboratori e filiera del cotone

L’iniziativa sigla un accordo che supera la mera formalità burocratica: una sperimentazione innovativa per far sì che la scuola continui ad essere un punto di riferimento anche dopo il termine degli studi.

Tra le proposte sul tavolo spiccano le attività legate alla filiera del cotone e all’uso dei laboratori artistici dell’istituto, connettendo scuola, terzo settore, istituti comprensivi e mondo del lavoro. La scuola si conferma così non solo aula didattica, ma presidio di comunità e cittadinanza attiva.

Colmare il vuoto del «Progetto di Vita»

Accorato l’intervento della dirigente scolastica, che ha posto l’accento sulla necessità di non interrompere l’inclusione nel momento esatto in cui inizia l’età adulta: «Da anni ascolto genitori che, dopo cinque anni intensi, ci chiedono con trepidazione come continuare. Nel decreto legislativo 66 del 2017 esiste un paragrafo fondamentale che troppo spesso resta vuoto: il “progetto di vita”. Il diploma non può bastare, serve una rete in cui istituzioni e scuola dialoghino. Questa sinergia è una sperimentazione all’avanguardia che apre le strutture all’intera comunità».

Verso il Festival e l’appuntamento del 22 ottobre

La conferenza stampa odierna si inserisce in un mosaico ben più articolato, avviato negli ultimi anni con tavoli tecnici permanenti e una fitta rete di associazioni del terzo settore. L’inclusione viene concepita non come uno slogan di facciata, ma come un cambiamento culturale profondo.

Il percorso culminerà nel programma del Festival delle Pari Opportunità dello Stretto, con una giornata clou già fissata per giovedì 22 ottobre a Villa Dante: una serie di tavole rotonde, momenti di confronto ed esperienze sul campo per dare visibilità e spazio a chi ogni giorno costruisce una città realmente inclusiva ed equa.